Salió campeón con Diego Maradona en Napoli y hoy vive en la indigencia: ¿qué le pasa a Pietro Puzone?

Si bien no fue determinante para obtener alguno de los dos títulos que conforman el doblete del Napoli en la temporada 1986/86, Pietro Puzone formó parte de aquel plantel liderado por Diego Maradona. Pero años más tarde, el destino le depararía una vida marcada por las adicciones y la indigencia.

Puzone, de 57 años, pasa sus días en las calles de Acerra, la ciudad napolitana donde nació, y su complicado presente se conoció en los últimos días gracias a la publicación de La Gazzetta dello Sport.

El prestigioso diario deportivo italiano informa que un integrante del grupo de WhatsApp “Vecchio Napoli”, donde conviven los campeones del Scudetto 1986/87 con gerentes del club napolitano, se encontró con Puzone mientras paseaba por Acerra y registró el momento.

Las imágenes muestran las obvias complicaciones económicas que atraviesa Puzone, quien además exhibe un rostro avejentado y dañado por tantos golpes que le dio en la vida. A partir de estas imágenes, excompañeros de quien fuese un habilidoso extremo se movilizaron para asistirlo en lo que necesite.

“Ya abordamos el asunto en mayo. Me di cuenta del exatleta en un banco en el centro con otras dos personas en la misma condición. Solo uno de ellos acordó ser ayudado. Con Pietro solo logramos un par de veces hacer que se duche y use ropa limpia para que pueda ir a Sert (Servicio de drogas italiano) en condiciones aceptables, pero la entrevista con los médicos del centro no fue bien”, comentó Raffaele Lettieri, alcalde de Acerra, en diálogo con radio Marte.

Y respecto a una posible vía de recuperación para Puzone, el político sugirió: “En mi opinión, creo que la intervención de los personajes que compartieron la era de Maradona en Napoli sería útil para ayudarlo. Lo ayudarían a salir de esta situación haciéndole comprender que todavía es alguien”.

Por su parte, un amigo íntimo de Puzone también habló en la radio sobre el estado de salud del exfutbolista. “Pietro está vivo, no es absolutamente cierto lo que salió de la red sobre su presunta desaparición. Justo ayer lo acompañamos a la comunidad donde comenzará un camino para salir del túnel donde terminó. ¡No es absolutamente cierto que fue abandonado, de hecho! Yo con otros ciudadanos y junto con la familia lo estoy ayudando mucho. Sería bueno que sus viejos amigos del fútbol lo visitaran. Él sería realmente feliz “, comentó.

El día que Maradona ayudó a Puzone

A pesar de que no sumó ni un solo minuto con Napoli en el Scudetto 1986/87, los compañeros de Puzone siempre destacaron su solidaridad y la gran amistad que lo unía con Diego Maradona.

El mejor ejemplo de la entrañable relación que existía entre ambos es un amistoso que Puzone organizó en su Acerra natal, con el objetivo de ayudar a un niño que debía costear una cirugía. Como futbolista del Napoli, Puzone le pidió a Maradona y el resto de sus compañeros que formen parte del evento. Pero la dirigencia del equipo napolitano se negaba.

Napoli, quando Maradona per beneficenza rischiava le sue gambe giocando in mezzo al fango…"VATTENN' INT 'A PORTA SULO TU!" 1984 – Pietro Puzone, ala di riserva del Napoli, viene contattato da un padre di Acerra in disperato bisogno di raccogliere fondi per un'operazione urgente, ma troppo costosa, che avrebbe salvato la vita del figlio piccolo e malato. Il padre aveva cercato di contattare il Napoli per organizzare una partita di beneficenza, ma Ferlaino non aveva acconsentito alla richiesta per paura che i suoi giocatori si infortunassero. Tramite Puzone la voce giunge però alle orecchie di Diego Armando Maradona, che si ribella al presidente, paga di propria tasca la clausola di 12 milioni alla sua assicurazione contro gli infortuni esclamando: "Che si fottano i Lloyd di Londra! Questa partita si deve fare per quel bambino", e nel gennaio del 1985 si presenta in un fangoso terreno di periferia per giocare. Il resto è storia che possiamo rivivere in questo imperdibile video… 2018-03-10T14:12:12Z

¿Cómo reaccionaron Diego y compañía? Aceptaron igual la invitación del bueno de Puzone y se presentaron en un campo recóndito y plagado de fanáticos para realizar el encuentro benéfico.

¡Gigantes!