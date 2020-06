NASCAR se une para apoyar a Bubba Wallace

La carrera en Talladega no era solamente una gran prueba para los pilotos dentro de la pista, era una prueba para una fórmula NASCAR que busca cambiar su imagen y tener una política inclusiva y no asociada con el racismo.

Ryan Blaney se proclamó ganador de la prueba de la Copa NASCAR en lo terminó siendo una carrera muy intensa en esa última vuelta que vio varios autos involucrados en diferentes accidentes.

Pero al final hubo una victoria más grande, en lucha contra el racismo. La batalla que comenzó Wallace al comienzo de su carrera en este circuito en 2017, tuvo una gran victoria dentro y fuera de un “super speedway” que siempre ha sido sinónimo con los contextos negativos de la “herencia sureña” que simboliza para algunos la bandera de los Estados Confederados. En el complejo, no se vio ni una de esas banderas entre los cinco mil especatadores que tenían acceso a entrar.

Previo al principio de la carrera que había sido postergada el domingo por razones climatológicas, los pilotos de todas las escuderías decidieron salir de sus autos para llevar hacia el frente a Bubba Wallace. El piloto del auto Chevrolet número 43 como una señal de solidaridad al único corredor de raza negra en ese circuito. Wallace había sido la víctima de un ataque racista solamente 24 horas antes cuando le habían puesto una soga colgada al techo dentro de su garage.

En todo el mundo del automovilismo llegó el apoyo para Wallace. Hasta el campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, mostró su solidaridad desde la distancia.

Previa de carrera en Talladega

Bubba Wallace emotional as NASCAR's drivers, Richard Petty stand with him | NASCAR ON FOX
A day after a noose was found in the garage stall of Bubba Wallace, NASCAR's only full-time African-American driver, all of NASCAR's drivers as well as legend Richard Petty stood in solidarity with Wallace ahead of the Geico 500 at Talladega. Wallace was moved to tears by the show of support.

Este gesto emoción mucho al piloto de 26 años y fue una de las figuras del día. También los trabajadores pintaron en el césped en el medio del autódromo #IStandWithBubbaWallace (Yo estoy con Bubba Wallace). En la carrera, Wallace terminó en el decimocuarto puesto. Pero en el panorama deportivo estadounidense, su cara ya entre las más conocidas por razones que van más allá del deporte del cual participa.