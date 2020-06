Investigan acto racista en carrera de NASCAR

La tema del racismo está candente en Estados Unidos y uno de los eventos deportivos que están en el foco es el circuito de NASCAR. En Talladega, Alabama la controversia surgió cuando encontraron una soga en el garage del piloto Bubba Wallace.

Esto es parte de la reacción que se está sintiendo tras la decisión de los directivos de NASCAR en prohibir la presencia de la bandera de los Estados Confederados, un símbolo sureño que ha sido sinónimo con la represión y violencia contra las comunidades negras en este país.

Para los blancos sureños, esta bandera significa “su herencia”de acuerdo a la narrativa que existe en esa región del país. Esto fue un punto grande de contención por parte de Wallace en su campaña para eliminar dicha bandera.

Pero iba a ser difícil tomar una decisión tan radical en una sede que fue construida durante la época del gobernador segregacionista George Wallace en los años 60. También fue impulsada por el mismo gobernador en ese momento. La primera carrera en la cual se implementó esta medida fue en Homestead, pero en esa carrera permitieron a mil miembros de las Fuerzas Armadas.

Wallace, el único piloto dentro de la competencia, fue el propulsor de dicha medida que la NASCAR decidió implementar desde el 10 de junio pasado.

El mismo piloto dejó un mensaje en su página de Twitter en el cual habló de su disgusto por el racismo que sigue existiendo en Estados Unidos.

El tema de las sogas han sido otro tema candente dentro de lo que es el ámbito social, tras varias muertes de hombres de raza negra que se han reportado en Estados Unidos.

Wallace ha estado luchando contra este prejuicio desde el 2017 cuando mencionaba

There is only 1 driver from an African American background at the top level of our sport..I am the 1. You're not gonna stop hearing about "the black driver" for years. Embrace it, accept it and enjoy the journey..

Tanto fue el disgusto por lo ocurrido, que atletas como Lebron James mostraron su apoyo para el piloto de 26 años. En su tuit, la estrella de los Lakers dijo que era “enfermizo”.

Sickening! @BubbaWallace my brother! Know you don’t stand alone! I’m right here with you as well as every other athlete. I just want to continue to say how proud I am of you for continuing to take a stand for change here in America and sports! @NASCAR I salute you as well! 🙏🏾✊🏾👑 https://t.co/1TwkjVHai5

— LeBron James (@KingJames) June 22, 2020