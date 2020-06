¿Por qué están apareciendo negros ahorcados en árboles?: adolescente se colgó en Texas

Un adolescente negro fue encontrado muerto al parecer colgado afuera de una escuela en Texas, confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Harris. Las autoridades sospechan que la muerte fue un suicidio.

La oficina del alguacil confirmó el incidente en su cuenta oficial de Twitter en la mañana del 17 de junio.

“Los agentes fueron llamados al área de estacionamiento de una escuela en el bloque 6600 de Rosebrook, donde encontraron a un adolescente negro sin vida. Según el video de seguridad, los testigos y otras pruebas, las indicaciones preliminares señalan que el hombre se ahorcó él mismo”, dijo el departamento en un comunicado.

El Departamento de policía también dijo que no había signos de manos sucias en el hecho y que la causa de la muerte estaba pendiente de una autopsia.

Stefania Okolie de ABC13 informó que “los investigadores dicen que revisaron la vigilancia, la evidencia, [y] hablaron con testigos” antes de juzgar la muerte como un aparente suicidio.

También dijo que el “chico negro de 17 años que se encontraba colgando de un árbol fuera de la escuela primaria Ehrhardt, era un estudiante de la escuela secundaria Klein más recientemente. Hubo una investigación exhaustiva que incluyó una revisión de video y hablar con la familia”.

La muerte se sumó a varias muertes ocurridas últimamente entre hombres negros e hispanos, que se han ahorcado en los Estados Unidos, pero las autoridades dijeron que no sospechan de móviles criminales en las muertes, aunque algunos no están convencidos.

Malcolm Harsch, un hombre negro de 38 años, fue encontrado colgado de un árbol en Victorville, California, el 31 de mayo. Los miembros de su familia están preocupados por su muerte. Las autoridades dijeron que no creen que el juego sucio estuvo involucrado en la muerte de Harsch, pero la causa y la forma de la muerte de Harsch aún no se habían dado a conocer hasta el 13 de junio.

El 9 de junio, el cuerpo de Dominique Alexander, de 27 años, fue encontrado colgando de un árbol en el Parque Fort Tyron, en el Alto Manhattan. La oficina del médico forense de Nueva York descubrió que Alexander había muerto por suicidio, según el New York Post.

Robert Fuller, un hombre negro de 24 años, fue encontrado ahorcado el 10 de junio en un parque cerca del Ayuntamiento de Palmdale en California. Las muertes de Fuller y Harsch ahora están siendo examinadas por sus respectivas oficinas del sheriff como homicidios, después de que sus familias disputaran los hallazgos oficiales “de que no se sospechaba de juego sucio”, según Global News. Las familias de los hombres no creían que fueran suicidas, informó The Daily Beast.

El “FBI, la oficina del fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Central de California y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos” ahora están involucrados en el monitoreo de las investigaciones en California, según el Houston Chronicle.



Otro joven fue encontrado colgado de un árbol en Nueva York esta semana.

El 16 de junio, el hombre encontrado colgado afuera de una tienda Circle Saw en Shady Acres, Houston, Texas, encendió las alarmas.

La policía de Houston informó que los detectives de homicidios estaban “investigando el aparente suicidio de un hombre hispano adulto que fue encontrado alrededor de las 9:05 a.m. en el bloque 2500 de Ella Blvd”.

Un video del hombre colgado del árbol fue compartido en las redes sociales. El Houston Chronicle confirmó que el video “mostró lo que parecía ser un hombre colgado de un árbol en un campo en ese lugar, con vehículos de emergencia en la escena”. Se recomienda la discreción del espectador.

La congresista Sheila Jackson Lee le dijo a FOX 26 Houston que “cree que podría haber más en la historia después de un patrón misterioso de suicidios recientes donde se encontraron hombres negros colgando de los árboles”.

“Las personas están nerviosas, están nerviosas, este es un momento problemático para nosotros. Es impactante en nuestra comunidad y ninguna muerte en esa forma debe dejar de investigarse, por lo que será mi esfuerzo ya que ocurrió en el distrito 18 del Congreso, así que me aseguraré de que se investigue a fondo”, dijo la política.



Según FOX 26, el comandante de HPD Steve Spears dijo: “en ese momento, la oficina del médico forense salió e hizo una investigación exhaustiva y determinó que era un hombre hispano muy probablemente por suicidio. Si pensaran que hubo algún juego sucio, la oficina del forense, que no está asociada con el Departamento de Policía de Houston, se comunicaría con HPD y saldríamos y enviaríamos a todo el equipo de homicidios”.

