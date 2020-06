LeBron James arremete contra la presentadora de Fox News, Laura Ingraham: ¿Qué le dijo el alero de Los Angeles Lakers?

Parece que LeBron James se hartó.

James tuvo una fuerte reacción a las palabras del mariscal de campo de los Saints, Drew Brees, el miércoles, cuando Brees se enfrentó a jugadores de la NFL que se arrodillarán ante el himno nacional. Brees luego pidió disculpas por sus comentarios.

James escribió en Twitter ayer, en respuesta a Brees, “¿Sigue siendo sorprendente en este momento? ¡Claro que no! ¿Literalmente todavía no entiendes por qué (Colin Kaepernick) estaba arrodillado sobre una rodilla? ”

James volvió a atacar el jueves, esta vez con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, quien defendió el derecho de Brees de manifestar su propia opinión.

Hablando en su programa, Ingraham dijo: “Se le permite tener su opinión sobre lo que significa arrodillarse y la bandera para él”.

Esa fue la gota que colmó el vaso para James.

“Si no han descubierto por qué se llevan a cabo las protestas y por qué actuamos como hasta ahora, es porque ¡estamos cansados de esta maldita forma de tratarnos! ¿Hay forma de dejarlo más claro que con este video? Y para mi gente, tranquilos que no me detendré ni callaré hasta que vea un cambio”

If you still haven’t figured out why the protesting is going on. Why we’re acting as we are is because we are simply F-N tired of this treatment right here! Can we break it down for you any simpler than this right here???? 🤦🏾‍♂️. And to my people don’t worry I won’t stop until I see https://t.co/e4pJ0PvwJj

— LeBron James (@KingJames) June 4, 2020