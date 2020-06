El increíble video de Muhammad Ali que se volvió ‘bandera’ de los reclamos de justicia por George Floyd

La muerte de George Floyd, el hombre de 46 años que fue víctima de la violencia policial en las calles de Minneapolis, Minesota, provocó una ola de manifestaciones de repudio contra el racismo por parte de las principales figuras del deporte.

Se manifestaron personajes como Michael Jordan, Lionel Messi, Lewis Hamilton, LeBron James y Tiger Woods. También fue viral un video acerca de la problemática del racismo que tiene como protagonista a la leyenda del boxeo Muhammad Ali.

En Twitter fue difundido un fragmento de un reportaje que le hicieron al exboxeador, fallecido en 2016. En el mismo ironiza sobre la discriminación contra los negros y la violencia racial que, cuando él era joven, padecían las personas afroamericanas de los Estados Unidos.

“Tarzán era el Rey de la Selva y era un hombre blanco (…) Y pelea con los africanos y le rompe la mandíbula a los leones. Además Tarzán habla con los animales y los africanos que han estado allí durante décadas no pueden hablar con animales”, dice en un fragmento de la entrevista que en 1971 le hizo Michael Parkinson para la BBC.

La reflexión de Muhammad Ali sobre el racismo en Estados Unidos que es furor en las redes. Sus palabras, de hace casi 50 años, se adaptan perfectamente a los tiempos actuales https://t.co/cWp6tA4jkK pic.twitter.com/whJj1oNHyu — Infobae Deportes (@infobaedeportes) June 3, 2020

“Absolutamente todo es blanco. Santa Claus es blanco. Y todo lo malo es negro. El patito feo es negro. Si el gato es negro, es malo y es de mala suerte. Si te amenazan es un blackmail (chantaje). ¿Por qué no llamarlo whitemail si de todas formas va a estar diciendo tonterías? Siempre me llamó la atención eso y supe que algo estaba mal?”, ironiza el excampeón de los pesos pesados.

El video concluye con una anécdota reveladora. La vez que Ali fue rechazado en un restaurante en Lousville, ciudad en la que nació, por ser negro.

“En los Juegos Olímpicos de Roma, le había ganado a un ruso y a un polaco. Me sentía el Rey de América, pensaba que iba a liberar a mi pueblo, me sentía el campeón del mundo entero. Entonces, me colgué mi medalla en el cuello y pensaba que ahora sí iba a poder ir a comer a la ciudad, en ese momento los negros no podían hacerlo. Entonces fui, me senté en el restaurante y cuando se acercó la mesera le dije que quería una taza de café y un hotdog. La chica me respondió ‘no servimos negros’. Me enojé tanto que le dije: ‘Yo tampoco como negros, quiero una taza de café y un hotdog'”, cerró.

Este lunes se supo que otro exboxeador, Floyd Mayweather, asumirá los gastos del funeral del hombre asesinado por causa de la violencia policial.

