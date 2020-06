Polémicos comentarios sobre Messi de famoso conductor de TV argentino: ¿qué dijo?

Lionel Messi no es profeta en su tierra. No goza del reconocimiento unánime como sí ocurre fuera de la República Argentina. Parte de ese resquemor para con el capitán del FC Barcelona se exhibe en los programas de televisión. Este sábado, el reconocido conductor Alejandro Fantino comparó al rosarino con Diego Armando Maradona.

Fantino es un adorador de Maradona. Con el exfutbolista de Napoli forjó una relación a lo largo de su carrera periodística. Su preferencia por el campeón del mundo con Argentina en 1986 podría ser entendida por esta cuestión personal. Sin embargo, para él Messi ni siquiera se ubica en el segundo lugar del podio de mejores futbolistas de la historia de su país.

En una reciente entrevista publicada por el portal Infobae, el conductor de ESPN consideró que el exjugador del Boca Juniors Juan Román “Riquelme es dos veces mejor que Messi“. Cabe señalar que Fantino siguió la campaña del equipo Xeneize durante casi dos décadas como relator de radio.

“Yo no comparo hechos medibles, como la cantidad de copas, comparo por belleza. A vos te puede gustar Los Girasoles de Van Gogh, que valen 500 millones de dólares, y a mi me gusta más Velázquez. Hay un cuadro que se llama Las Meninas que un día me quedé una hora viéndolo y me hizo llorar, me volvió loco. Ese cuadro es más barato que Los Girasoles, pero el de Van Gogh no me gusta. Para mí Maradona fue mucha más bello estéticamente que Messi, era más jugador”