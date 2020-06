Barcelona pierde a volante para partido ante Athletic Club

Las cosas siempre parecen llegar en tres en la vida. Para el Barcelona, eso parece ser realidad teniendo en cuenta por lo que ha pasado en durante este fin semana. Su empate en el Ramón Sánchez Pizjuán, la victoria del Real Madrid que le dio el liderato al equipo merengue y ahora se pierde una pieza clave del mediocampo culé.

Frenkie De Jong jue el gran ausente del entrenamiento dominical y se anunció que seguiría fuera de acción.

En el reporte médico divulgado por el club, anunciaron que el holandés Frenkie De Jong sufrió una lesión en el soleo derecho y no estará disponible para el crucial partido ante el Athletic Club el martes en el Camp Nou.

❗MEDICAL COMMUNIQUÉ | In the clinical follow-up on @DeJongFrenkie21 an injury to the soleus of the right leg was detected

🔗 https://t.co/B7kZHqTlPE pic.twitter.com/b55p2Io6pb

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 21, 2020