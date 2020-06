Alarma en el Barça: Messi, lesionado. ¿Cuánto tiempo estará de baja?

Después de que el jugador argentino se quedase en el gimnasio el miércoles, empezaron todo tipo de especulaciones sobre una posible lesión de Leo Messi. Finalmente, hoy se confirmaron los malos presagios. El mejor jugador del mundo sufre una pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha, por lo que el jugador hoy tampoco se ha entrenado.

Este tipo de lesiones tiene un periodo aproximado de recuperación de unos 7-10 días, por lo que Messi es seria duda para el primer partido del Barça tras la crisis del coronavirus. El club azulgrana juega el próximo sábado 13 de junio a les 4:00 PM, Hora del Este, en el estadio del Mallorca. Teniendo en cuenta la gran cantidad de partidos que tiene que disputar en este tramo final de la temporada, todo hace pensar que no se arriesgará si no es muy necesario.

Hay que recordar que el Barcelona había dicho en un primer instante que el argentino no presentaba ninguna lesión y que simplemente se trataba de trabajo de prevención. Hoy, al no saltar a entrenar al campo, el club se ha visto obligado a rectificar y confirmar su lesión. Otro episodio más en la falta de transparencia en los servicios de comunicación del equipo. De hecho, según informó el Diario AS, un fisioterapeuta del equipo visitó a Leo en su casa ayer para ayudarle con su trabajo de recuperación.

Messi no ha sido el único que no ha saltado al campo en la sesión de hoy. También el joven jugador Ansu Fati, que tiene problemas en los tendones rotulianos, no ha entrenado. Al tratarse de una lesión que no se termina de curar, la situación empieza a preocupar al club.

Buenas sensaciones de Leo Messi en los primeros entrenamientos

Este pequeño contratiempo, pese a no preocupar porque se trata de una lesión menor, corta la puesta a punto de un Messi al que habíamos visto a un alto nivel de intensidad en los primeros entrenamientos. Hace una semana, se volvió viral en las redes un vídeo en el que el argentino recuperaba un balón y, tras un eslalon con fintas impresionante, acaba definiendo engañando a Ter Stegen.

🔥 La jugada que se ha marcado el argentino Leo Messi en el entrenamiento del @FCBarcelona_es pic.twitter.com/C3BrCetkWm — ContraataqueDeportivo (@ContraAtaqueDep) May 26, 2020

Messi, vinculado al Barcelona hasta junio de 2021

Messi también nos había regalado hace una semana una buena noticia: su continuidad. El pasado sábado expiró una cláusula mediante la cual el argentino podía irse esta temporada si quería. Evidentemente, nada hacía pensar que el delantero hiciera uso de esa cláusula tras toda una vida de azulgrana. Sin embargo, ahora existe la seguridad de que esto no sucederá.

A sus 32 años (33 a finales de junio), Messi afronta su última etapa como futbolista. ¿Hasta qué edad podrá mantener ese nivel? El tiempo lo determinará, pero lo que de momento es seguro es que su estado de forma sigue a un nivel óptimo. Sus registros anotadores y de asistencias siguen siendo espectaculares y no hay que olvidar que en diciembre ganó su sexto Balón de Oro, desempatando con Cristiano Ronaldo (5).