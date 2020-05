Luto en la NBA por la muerte del mítico entrenador de Utah Jerry Sloan

La NBA está de luto por la muerte de Jerry Sloan, mítico entrenador de Utah Jazz. Dirigió a esa franquicia durante 23 temporadas, entre 1988 y 2011. Tenía 78 años y sufría mal de Parkinson.

“Jerry Sloan siempre será sinónimo de los Utah Jazz. Siempre será parte de la organización de los Utah Jazz y nos unimos a su familia, amigos y fans en el duelo por su pérdida”, expresó la franquicia a través de un emotivo comunicado de despedida.

En 2016, cinco años después de dejar su cargo de entrenador, Jerry le comunicó al mundo que le habían diagnosticado mal de Parkinson. Impulsado por el juego de John Stockton y Karl Malone, Sloan condujo a Utah a dos finales de la NBA consecutivas en las temporadas 1996-97 y 1997-98, ambas perdidas ante los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Estas dos finales cobraron relevancia en los últimas semanas a partir del estreno de The Last Dance, la serie documental que exhibió Netflix y produjo ESPN. La misma se enfoca en la mítica figura de Jordan a partir de la final de la temporada 1997-1998 de la NBA.

A coach teaches.

Inspires.

Gives all of himself in pursuit of something greater. pic.twitter.com/FWOf9Jcm8s

— utahjazz (@utahjazz) May 22, 2020