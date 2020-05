La charla íntima entre Sergio Agüero y Leo Messi: ¿Qué le reclamó el Kun a La Pulga?

Relajados, sin periodistas alrededor que los atosiguen y auténticos como pocas veces se los puede observar en público. Así se mostraron Sergio Agüero y Lionel Messi durante una insólita conversación que mantuvieron por la red social Twitch, en la que el “Kun” comparte sus partidas de FIFA 20, Fortnite y Call of Duty Modern.

El increíble diálogo entre el Agüero y “La Pulga”, que sorprendió a los miles de seguidores que seguían de cerca los movimientos del delantero de Manchester City, volvió a demostrar toda la complicidad y la entrañable amistad que existe entre ambos futbolistas, quienes se conocen desde que compartían los seleccionados juveniles de Argentina.

“¿Qué te pasó que me mandaste a las 9 de la mañana y no me diste más bola? Nosotros estábamos entrenando a esa hora“, comienza indagando Leo al “Kun”, que no dudó en acercar el celular al micrófono para que sus fanáticos disfruten de la voz del “10” del FC Barcelona. Y Agüero, con la ocurrencia que lo caracteriza, reclamó: “Me iba a hacer el test de coronavirus, no sé, habrá sido para decirte ‘buenos días, ja. Vos también tardás una banda en responder“.

Durante otro tramo de la charla, Leo recordó que no podrán saludarse personalmente por sus respectivos cumpleaños dado que aún perdura la pandemia del coronavirus. “El primer año que no pasamos juntos, boludo. Encima encerrado, no podés hacer nada ahí…“, exclama el crack rosarino.

Agüero, que nunca pierde la oportunidad para reflejar su buen sentido del humor, le contestó con otra risueña consulta. “¿Qué me vas a regalar? Mirá que el 2 de junio es el mío y no puedo hacer nada, si acá ni de a cuatro podemos juntarnos, veremos qué pasa para esa fecha, ja“, apuró el “Kun” a su gran amigo.

Temor a las maldades virtuales

Al “Kun” Agüero parece que el trolleo del que fue víctima días atrás lo ha dejado en estado de alerta, ya que mientras hablaba con Leo Messi le contó a él y sus miles de fanáticos que está mucho más atento a los comentarios que recibe en Twitch.

“Tengo que estar atento porque te escriben esos mensajes… ‘mandale saludos a…’… eso es jodido… Porque no te la esperás. Te ponen separado ‘Rosa Melano’…”, explicó el ídolo del City.

“¿Igual ya no caes más no?“, le preguntó Messi, a lo que el “Kun” contestó: “Ya no caigo más, pero seguramente ya se las van a ingeniar para otra cosa y caigo. Van muy rápido y leo ahí, de repente“.

Gente mala hay en todos lados, pero “Kun” Agüero… ¡uno solo!

