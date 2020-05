Inesperada crítica de Sergio Agüero contra Nike: ¿qué dijo el Kun?

Privado de poder concurrir a los entrenamientos con Manchester City, el delantero argentino Sergio Agüero aprovechó el tiempo libre que le otorgó la cuarentena y despuntó el vicio jugando a la Play Station.

El Kun se convirtió rápidamente en una estrella del mundo streamer, a través de transmisiones en la plataforma Twitch que registraron récords de audiencia.

Entre medio de esas partidas, el exdelantero de Atlético de Madrid se presta para charlas futboleras con otros participantes de las transmisiones. En uno de esos altos, el argentino sorprendió con una crítica contra la marca deportiva Nike.

La anécdota se remonta al año 2007. Por entonces, Agüero se encontraba disputando el Mundial Sub 20 de Canadá con la Selección argentina. Ese equipo, dirigido por Hugo Tocalli, terminaría quedándose con el título tras vencer 2 a 1 en la final a República Checa.

Nike patrocinaba al juvenil Agüero que ya se destacaba en La Liga. Pero el delantero no estaba conforme con el diseño de calzado que la marca le había indicado que usara en los partidos de aquella Copa del Mundo.

“En la final hacía mucho calor y tenía un problema con los botines Nike. A mi me gustaba un estilo de botín y ellos no me lo querían dar. Me enojé con la marca y fui a una tienda y me compré los botines que yo quería usar”, contó en Twitch.

Mal no le fue. La Argentina había empezado perdiendo por gol del checo Fenin, quien adelantó a los europeos cuando se jugaban quince minutos del primer tiempo.

Dos minutos más tarde, Agüero igualó el marcador para la Albiceleste. El actual delantero del Boca Juniors Mauro Zárate adelantó a los sudamericanos a falta de cuatro para el tiempo cumplido. Así, Argentina se coronaba bicampeona mundial. Dos años antes había obtenido el mismo título de la mano de un estelar Lionel Messi en Holanda.

“Ellos querían que use un modelo por marketing y por color. No quería usar ese modelo. Y ellos me obligaban. Yo me compro los míos y usaba esos. En la final me obligaron a usar esos botines que no quería. Empezaron a amenazarme de que pasaba algo malo”, agregó Agüero.

“En la final, para no tener líos, uso esos botines. Pero sabía que me iba a molestar. A los 20 minutos ya no podía correr, me dolían los dedos. Sentía que se incendiaban los pies. Voy al vestuario en el entretiempo y tuve que meter los pies en el hielo”, finalizó el futbolista surgido en Independiente.

No hace falta aclarar que el vínculo comercial entre Agüero y la marca de la pipa no se sostuvo por mucho tiempo más. Actualmente, el atacante del City es una de las caras de Puma, uno de los atletas mejor pagos por la firma alemana.

