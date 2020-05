Escándalo de Zlatan Ibrahimovic en Suecia: ¿qué hizo el futbolista del Milan?

View this post on Instagram

#Zlatan, su Ferrari Monza SP2 de 2 millones de dólares, y un problema: el auto de lujo con el que salió a dar una vuelta por Estocolmo el último sábado, tenía los documentos vencidos. Y ahora #Ibrahimovic deberá pagar una multa que puede llegar hasta los 200 dólares… 😱 . La nave que compró para su cumpleaños es de una edición reducida, y hay menos de 500 ejemplares. No tiene parabrisas, acelera de 0 a 100kmh en 3 segundos y puede alcanzar una velocidad de 300 kmh.