Ricardo La Volpe protagonizó una pelea en la TV argentina

Ricardo La Volpe es uno de los personajes más polémicos del fútbol mexicano. Y aunque su paso por la Argentina como entrenador haya sido breve, también en su país de origen su palabra genera controversia.

Este lunes y martes, el extécnico de la Selección Mexicana se entreveró en una disputa mediática con el extécnico de Chivas de Guadalajara Oscar Ruggeri. Duelo de titanes, enfrentados por sus posturas acerca de la Selección Argentina.

La Volpe integró el equipo de 1978 que le dio a la Argentina su primer campeonato del mundo. Ruggeri jugó ocho años más tarde en aquel combinado que ganó la segunda copa para la Albiceleste en México 86. ¿Qué equipo era mejor, el del 78 o el del 86? Ese fue el motivo que disparó un tenso debate que por momentos derivó a cuestiones personales.

“Entre los equipos del 78 y 86 hay una gran diferencia. En el 86 era Maradona, en el 78, Argentina era más equipo”, lanzó La Volpe en el programa 90 Minutos, Fox Sports. Tuvo dos participaciones, una el lunes y otra el martes.

Sus dichos fueron tomados por Ruggeri casi como un insulto: “¡Por Dios! Fuimos brillantes, Ricardo. Primero, en el 86 no perdimos, les ganamos a todos. ¿Cómo va a ser invento? Si entrenamos 200 mil días, 5 o 6 horas haciendo táctico en la cancha con todos los pibes. Estudiamos a todos los rivales y ya los sabíamos de memoria”.

El debate refiere a la gran polémica que atraviesa la historia moderna del fútbol argentino: ¿César Luis Menotti o Carlos Salvador Bilardo? Con estilos completamente diferentes, ambos fueron campeones del mundo. La Volpe se identifica con Menotti; Ruggeri es un hijo pródigo del Bilardismo.

Fastidiado por la aparente soberbia del Bigotón, Ruggeri, exfutbolista del Real Madrid, le recordó a La Volpe su fatídico paso por Boca Juniors.

En 2006, el entrenador tenía todo para ganar el Torneo Apertura de Argentina. Tras perder en las dos últimas fechas, el Xeneize jugó un desempate con Estudiantes de La Plata, que había sido su escolta durante todo el campeonato. En esa final, Boca Juniors perdió por 2 a 1. Fue uno de los grandes fiascos en la carrera de La Volpe.

“Vos te creés que te las sabés todas y, te digo algo, en el campeonato del 2006 de Boca, yo le decía a mi nieto de seis años sentate en el banco y Boca salía campeón sin que le diga nada”, disparó Ruggeri ante la atenta mirada de los conductores del programa.

La Volpe se defendió. Insinuó que su salida de Boca se debió a cuestiones extradeportivas.

“Yo me fui de Boca después de perder un campeonato pero me fui bien, puse las cosas arriba de la mesa y jamás hubo una pelea, una multa o algo. No se porque algunos te critican por tu manera de ser. A los que hay que criticar son a los técnicos light que quieren ser amigos de los jugadores. En la disciplina, si hay demasiada confianza el jugador te toma el brazo, después el codo…”, dijo.