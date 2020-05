TOP 5: Noticias de Deportes – 9 de Mayo de 2020

Aprueban cinco cambios por equipo en el fútbol mundial a raíz de la pandemia, la fractura de Luka Jovic en Real Madrid, La Liga de España aceptará planillas con 23 futbolistas, volvió el fútbol en Corea del Sur tras superar al coronavirus y David Beckham quiere a James Rodríguez para su Inter de Miami. Las noticias más importantes del día.

OFFICIAL: Five substitutes option temporarily allowed to competition organisers ⚽️

➡️ News release: https://t.co/0zsuGGroME

➡️ Circulars: https://t.co/6MmA3tWgCV pic.twitter.com/OOP9v7scrL

— The IFAB (@TheIFAB) May 8, 2020