Antonela Roccuzzo hizo su primera salida tras la cuarentena: ¿A dónde eligió ir?

El deseo finalmente se transformó en realidad y Antonela Roccuzzo, la bella esposa del crack argentino Lionel Messi, pudo darse un gusto luego de un extenso periodo de cuarentena preventiva y obligatoria que, con menos restricciones que en el inicio, continúa vigente en España.

Cansada de estar imposibilitada para retocar su imagen, la cual luce habitualmente en las redes sociales, Antonela se contacto con su peluquera de confianza y lo primero que hizo tras la flexibilización del aislamiento fue cortarse el pelo.

Tanto ella como su coiffeur respetaron las precauciones correspondientes para evitar un posible contagio y hasta se sacaron una foto para registrar el momento. “@vanitasespai, qué ganas tenía ya“, escribió la compañera de “La Pulga” en la publicación que hizo en Instagram Stories, la cual aprovechó para difundir el negocio de su amiga.

Una de las recientes disposiciones del Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, es que los comercios trabajen con cita previa y no ocupen más del 30 por ciento de la locación. Y ellas no solo obedecieron las normas actuales, sino que además dieron el ejemplo.

Leer Más en Ahoramismo Se burlan de Luis Suárez por estar gordo: ¿qué contestó el uruguayo?

Alivio para Leo

Tanto Leo Messi como todos sus compañeros de plantilla en el FC Barcelona fueron sometidos a estrictos exámenes para determinar si estaban contagiados o no de coronavirus. Los resultados no fueron inmediatos y por eso la incertidumbre pasó a ser protagonista en muchos futbolistas. Pero Quique Setién y sus muchachos no deben preocuparse.

Según lo publicado por la cadena catalana RAC1, ningún miembro del equipo blaugrana contrajo COVID-19 y, de esta manera, los 18 jugadores examinados están aptos para retomar los entrenamientos. A ellos se le suman también los seis miembros del segundo equipo que también fueron incluidos en los test de rigor.

⚽️ Totes les proves de la covid-19 realitzades als futbolistes blaugranes han donat negatiu @EsportsRAC1 https://t.co/J3djUx5zuV — RAC1 (@rac1) May 7, 2020

Al francés Ousmane Dembélé, sin embargo, no le hicieron estudios debido a que no tiene ficha por la lesión de larga duración que lo mantiene alejado de la competencia Pero el diario Marca de España afirma que se le efectuarán en las próximas horas.

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook