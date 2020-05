TOP 5: Noticias de Deportes – 15 de Mayo de 2020

El árbitro Mark Clattenburg admitió su fallo a favor del Real Madrid en la final Milán 2016, Juventus ofrecería a Paulo Dybala por Neymar, el nuevo reglamento de Conmebol para reanudar las copas Libertadores y Sudamericana, Besiktas de Turquía anunció 8 casos de coronavirus en su plantilla y el US Open de tenis podría cambiar de sede. Las noticias más importantes del día.

1. Clattenburg favoreció al Real Madrid

El arbitro inglés Mark Clattenburg, aceptó en una entrevista a Daily Mail que cometieron errores en la final de la UEFA Champions League del 2016 entre Real Madrid y Atlético de Madrid.#SoccerNewsPTY #QuedateEnCasa pic.twitter.com/0LmO0Hi52t — Soccer News PTY (@pty_sn) May 14, 2020

A casi cuatro años de la final de Champions League que Real Madrid le ganó al Atlético de Madrid en el estadio Giuseppe Meazza de Milán, Italia, el árbitro de aquel encuentro, el inglés Mark Clattenburg, sacudió al mundo del fútbol con una sorprendente confesión.

Entrevistado por el diario británico Daily Mail, Clattenburg admitió su error al convalidar el primer gol del “Merengue”, convertido por Sergio Ramos. “En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló”, reconoció el juez.

Asimismo, el experimentado réferi de 45 años explicó que esa acción le sirvió para luego controlar al siempre verborrágico Pepe, defensor portugués que por entonces era un referente de la Casa Blanca. “Pepe hizo una falta sobre Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: ‘Eso no es penalti nunca, Mark. Y le dije: ‘Vuestro primer gol no debería haber subido al marcador’, y se calló. La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación. No era nada divertido arbitrarle, tenías que estar vigilando constantemente“, aseguró.

Gol Sergio Ramos final de la Champions 2016 2016-05-29T10:00:25Z

2. Dybala-Neymar: el trueque que planea Juventus

#ElAlargue Según la prensa italiana, la Juventus 🇮🇹 intentaría hacerse con los servicios de Neymar Jr 🇧🇷 para la próxima temporada. ➡️ El club no tendría problema en ofrecer a Paulo Dybala 🇦🇷 al PSG 🇫🇷 para abaratar costos 🤔 ¿Te gustaría ver a Cristiano y Neymar juntos? pic.twitter.com/8KGCCXriSA — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) May 14, 2020

Un verdadero bombazo en el fútbol mundial significaría el plan que tiene en mente Juventus de Italia, en su afán por brindarle a Cristiano Ronaldo un compañero que lo motive para permanecer en el club: ni más ni menos que Neymar.

La “Vecchia Signora”, según lo que adelantado por el canal de TV italiano 7 Gold, estaría dispuesta a ofrecer al argentino Paulo Dybala como moneda de cambio para conseguir la ficha del delantero brasileño, quien todavía amaga con su regreso al FC Barcelona.

Dicho medio expresa que el club de Turín está obsesionado con levantar una nueva Champions League, 25 años después de su última conquista a nivel continental, y por eso hará todo lo posible por quedarse con la estrella del PSG francés.

3. La Conmebol anunció un nuevo reglamento

Nuevo reglamento de CONMEBOL para #Libertadores/#Sudamericana:

▶️Prohibicion para escupir y sudar por la nariz

▶️Prohibio de besar el balon

▶️Deben someterse a controles obligatorio de temperatura

▶️Botellas individuales

▶️Prohibicion de intercambiar/regalar camisetas pic.twitter.com/L7SNFJ5ub3 — All Sports Py (@AllSportsPy) May 14, 2020

En función de la pandemia del coronavirus que mantiene en vilo al mundo, la Conmebol confirmó un nuevo reglamento para apurar la reanudación de las copas Libertadores y Sudamericana.

Con el objetivo de que vuelva el fútbol en el continente sudamericano pero, a la vez, tomar los recaudos necesarios para evitar un posible contagio de COVID-19, el organismo anunció una serie de medidas a respetar desde que se reinicie la actividad.

¿Las medidas más destacadas? No se podrá escupir en el campo de juego ni en sus alrededores, nadie podrá besar el balón, los cambios o regalos de camisetas estarán totalmente prohibidos, todos los que estén en los banquillos (futbolistas, cuerpo técnico y médico) deberán usar barbijos y no podrá haber cambio de banderines entre los capitanes.

En cuanto a la utilización obligatoria de los barbijos, Conmebol anunció multas de hasta 200 dólares si se incumple dicha disposición.

4. Besiktas anunció ocho casos de coronavirus

😕 Preocupación en Turquía

⚽️ 8 miembros del Besiktas dieron positivo por #coronavirus, 4 de ellos futbolistashttps://t.co/bpL3dVeYHz — AS Colombia 🏠 (@AS_Colombia) May 14, 2020

Mediante un comunicado difundido en sus distintas redes sociales, el Besiktas de Turquía confirmó ocho casos positivos de coronavirus.

Anunciado el regreso del fútbol en Turquía para el próximo 12 de junio, el club turco retomó los entrenamientos pero no sin antes realizar exámenes de rigor a sus futbolistas, tal como indican los protocolos sanitarios de aquel país.

Los resultados arrojaron que hay ocho casos en la institución, entre los que se encuentran cuatro futbolistas profesionales y el mismísimo presidente, Ahmet Nur Cebi.

“Según los resultados de las pruebas de la prueba Covid-19 se detectaron positivos en ocho personas. El proceso de seguimiento y tratamiento de estas personas que tienen resultados positivos en las pruebas ha comenzado inmediatamente de acuerdo con los procedimientos relevantes”, explicó Tekin Kerem Ülkü, médico del plantel.

5. ¿El US Open deja Nueva York?

A raíz de la crisis sanitaria que atraviesa la ciudad de Nueva York por el avance del coronavirus, el US Open de tenis podría modificar su sede para la próxima edición.

“Después de aferrarse durante semanas a las esperanzas de celebrar el US Open en su tradicional sede de Nueva York con aficionados, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) ha comenzado a explorar seriamente una serie de planes alternativos para el evento“, indica The New York Times sobre esta posibilidad latente para el cuarto Grand Slam del año.

¿Las alternativas? La ciudad de Orlando (Florida), donde la USTA posee un centro de alto rendimiento con una enorme cantidad de canchas de distintas superficies a disposición, y el Valle de Coachella, una zona desértica y cercada por montañas del sur de California y donde se lleva a cabo el Masters 1000 de Indian Wells.

Como el US Open significa el 80% de los ingresos para la USTA, tal cual indica el citado medio neoyorquino, los organizadores agotarán variantes antes de suspender el evento que debería comenzar el próximo 24 de agosto. ¿Será en Flushing Meadows o habrá cambio de plaza?

