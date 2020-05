Alex Song “sabía que no iba a jugar” cuando lo fichó Barcelona: ¿por qué se fue del Arsenal?

Allá por 2012 era una de las grandes figuras del Arsenal inglés que dirigía Arséne Wenger, pero sorpresivamente el FC Barcelona apareció en su camino con una tentadora oferta y aceptó dejar su rol protagónico para pasar a uno de reparto. ¿De quién hablamos? Del camerunés Alexander Song.

Song, centrocampista de 32 años que actualmente se encuentra sin club, reconoció que él era muy consciente de que sus posibilidades de ser titular cuando desembarcó en el Camp Nou eran casi nulas. Sin embargo, el suculento contrato que le ofreció la dirigencia del club catalán fue lo que inclinó la balanza para dejar la Premier League y pasar a La Liga española.

“Cuando el Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda una vez que termine mi carrera“, recordó Song, durante un vivo de Instagram con su compatriota de la NBA, Pascal Siakam. Y al respecto cómo tomó la decisión, agregó: “Conocí al director deportivo (Andoni Zubizarreta) y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó porque sabía que me haría millonario“.

La confesión de Alex Song y su realidad en el BarçaAlex Song se sinceró en un directo en Instagram con pskills43 y reconoció lo que vivió en el Arsenal. Además, afirmó que le daba igual los minutos que fuera a tener en el Barça. Sabía que se iba a convertir en millonario. Suscríbete al canal de Marca para no perderte más vídeos AQUÍ : https://bit.ly/2J0YIm6 ✔️ Visita marca.com: https://www.marca.com/ ✔️ INSTAGRAM: https://www.instagram.com/marca/ ✔️ FACEBOOK: https://www.facebook.com/MARCA/ ✔️ TWITTER: https://twitter.com/marca ✔️ TWITTER: https://twitter.com/radiomarca #Song #Barcelona #Millionaire 2020-05-18T17:22:25Z

Song llegó al equipo culé a mediados de 2012 y en su posición competía con figuras mundiales como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Javier Mascherano, Cesc Fabregas y Thiago Alcántara. En consecuencia, sus chances de seducir a Tito Vilanova, por entonces entrenador blaugrana, eran muy escasas.

Por lo menos, se dio el gran gustazo de compartir equipo con Lionel Messi y Neymar e integró una plantilla plagada de estrellas.

Repentino adiós

Si bien era uno de los futbolistas más destacados en el Arsenal del francés Wenger entre 2010 y 2012, ningún aficionado de los “Gunners” imaginaba que Alex Song dejaría el club por aquellos años. Menos aún cuando los 19 millones de euros –casi 21 millones de dólares– que terminó abonando el FC Barcelona parecían escasos para todo su potencial. Pero sus antecedentes, en este caso, pesaron más que su presente.

“En mi primer contrato como profesional en el Bastia de Francia recibí 15.000 libras semanales. Estaba eufórico, era un adolescente que podría hacer compras, fiestas locas, etc. Pero la mayoría de los futbolistas viven mucho más allá de sus posibilidades. Estuve en el Arsenal durante ocho años, pero comencé a ganarme la vida en los últimos cuatro porque mi sueldo había aumentado y entendí que estaba siendo una persona derrochadora. ¡Después de ocho años no había sido capaz ni de ahorrar 100.000 libras! La gente pensaba que era rico, pero no era así“, explicó Song sobre sus años en Londres.

Y cuando su traspaso al Barça ya estaba consumado, Song vivió una situación que lo hizo recapacitar a futuro: “Iba a entrenar y veía a Thierry Henry aparecer con un coche que era una verdadera joya. Me dije a mí mismo que quería el mismo coche a cualquier precio. Fui al concesionario y me compré el mismo. Pero juro que me arrepentí y tuve que devolverlo a los dos meses porque todo mi dinero se estaba yendo en el combustible. Al final me terminé comprando un Toyota”.

Leer Más en Ahoramismo Callum Hudson-Odoi: ¿Por qué arrestaron al joven futbolista del Chelsea?

Presente desolador

En una decisión que lo sorprendió en plena pandemia del Covid-19, Song recibió la carta de despido del FC Sion de Suiza, club donde jugaba desde agosto de 2018.

“Recibí un mensaje de Whatsapp para decirme que tenía que firmar un documento informándome que mi salario estaba bajando y que me iban a pagar alrededor de 12.000 euros. Al día siguiente, recibí el documento de despido sin explicación“, se lamentó Song durante su relato.

No obstante, advirtió: “Mi abogado se encargará del tema, iremos a la FIFA y defenderé mis derechos“.

Leer Más en Ahoramismo Impactante relato del defensor Martín Cáceres: “Sentía el coronavirus en mis pulmones”

Leer Más en Ahoramismo Nicklas Bendtner despilfarró una fortuna jugando al póker: ¿cuántos millones perdió?

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook