El drama de un futbolista argentino: media familia murió por coronavirus y su madre está contagiada

La crueldad del coronavirus es vivida en carne propia por gran parte de la población mundial, pero para un futbolista argentino que se destaca en uno de los grandes clubes de Chile el drama es aún mayor.

Se trata de Walter Montillo, talentoso centrocampista de la Universidad de Chile que cumplió 36 años este martes. Sin embargo, no son tiempos de celebraciones. Recluido en su hogar junto a Melina, su mujer, y sus tres hijos, Valentín, Santino y Emma, el jugador albiceleste nada pudo hacer cuando le notificaron que tanto su padre (Walter) como su abuelo (Oscar) murieron a causa del COVID-19.

Pero eso no es todo: para colmo de males, en las últimas horas se confirmó que su madre también contrajo el virus que ya acabó con la vida de miles de personas a lo largo y ancho del mundo.

En medio de este trágico contexto, Montillo no cuenta con motivación para celebrar su cumpleaños número 36 pero sí decidió publicar un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. “Hoy es mi cumpleaños. Diferente a todos los anteriores. Días difíciles los que nos toca pasar a todos. Por suerte los tengo a ellos cuatro que están siempre y cuando más necesito una sonrisa en sus caras”, comenzó su carta Montillo, a la que a continuación le sumo el repudio por las versiones en torno a la supuesta internación de su progenitora “Agradezco todos los mensajes que me hacen llegar y repruebo todas las informaciones erradas que algún sector de la prensa utiliza“.

Por eso, ante la incertidumbre sobre cuál es el estado de salud de su madre, Montillo llevó tranquilidad a sus seguidores: “Ella se encuentra aislada hace 14 días. Era esperado que el test de Covid diera positivo por el acercamiento con mi papá. Se encuentra asintomática y a la espera del nuevo test para ver si ya está curada“, expresó. “Hoy brindaré por los que ya no están y también por los que la siguen peleando. Gracias a todos!”.

Entre tanta mala noticia, un alivio para Montillo y su familia.

Un trotamundos

Dueño de una derecha exquisita, “Ardilla” Montillo enamoró a muchos agentes internacionales que rápidamente posaron sus ojos en él para sacarlo de San Lorenzo de Almagro, donde dio sus primeros pasos y debutó a nivel profesional.

Tras su primera experiencia internacional a préstamo en Morelia de México y su posterior regreso al “Ciclón”, Montillo tuvo su apogeo en el fútbol cuando vistió por primera vez la camiseta de la U de Chile. En el equipo universitario consiguió el Apertura 2009 y fue calificado como “Buque Insignia” por el entrenador uruguayo Sergio Markarián, ya que él le otorgó la conducción del equipo.

En 2017, con apenas 33 años, las lesiones le jugaron una mala pasada y Montillo decidió retirarse abruptamente cuando no habían pasado seis meses de su desembarco en Botafogo de Brasil. Al pasar más tiempo fuera que dentro del campo de juego, el futbolista no quería seguir cobrando su sueldo y anunció, entre lágrimas, la dura decisión.

Después de un año de alejamiento, Montillo fue contratado por Tigre de Argentina. A pesar de un comienzo tortuoso por una nueva y grave lesión, “Ardilla” se ganó el corazón del hincha matador y hasta pudo regalarle la Copa de la Superliga 2019.

Ahora vuelve a vestir la camiseta de la U de Chile que tanto añora, y donde sueña con lograr una mínima parte de lo que obtuvo en su primer ciclo en el club chileno.

Ser compañero de Leo Messi

Mientras transitaba sus mejores años en el fútbol, Montillo tuvo la dicha de ser convocado para algunos encuentros del seleccionado argentino de fútbol.

Y como si fuera poco, tuvo el exclusivo privilegio de dejarle su lugar en la cancha a un tal Lionel Messi. Fue durante el partido entre Argentina y Colombia por las Eliminatorias para el Mundial Brasil 2014.

En aquel encuentro, que culminó empatado sin goles, Montillo sorpresivamente inició en el planteo titular y durante la segunda parte fue reemplazado por uno de los mejores futbolistas del mundo.

Un recuerdo imborrable y que pocos se dan el lujo de conservar en su retina.

