Exfutbolista del Barcelona dio positivo de coronavirus

El “Mundo Barcelona” se vio profundamente conmocionado este jueves al confirmarse que un exfutbolista, integrante del famoso “Dream Team” de Johan Cruyff entre 1991 y 1994, dio positivo de coronavirus.

Se trata de Juan Carlos Rodríguez Moreno, quien fuera una pieza importante para que el club catalán se alce con la Copa de Campeones de Europa 1991/92 frente a la Sampdoria de Italia, con aquel recordado gol del neerlandés Ronald Koeman.

#FCB 🔵🔴 🏥 El exjugador del Barça Juan Carlos Rodriguez confirma su positivo de coronavirushttps://t.co/TA9YCBtwC5 — Diario SPORT (@sport) April 2, 2020

“Me encuentro bien, he estado algún que otro día con fiebre y dolores musculares pero ahora mismo lo único que sí noto es que no me sabe a nada la comida y no puedo saborear una copa de vino”, explicó el exdefensor blaugrana en diálogo con El Norte de Castilla.

Juan Carlos aclaró que no se realizó la prueba correspondiente para determinar si está contagiado de coronavirus, pero sí se puso en contacto con los médicos por vía telefónica y transmitió sus síntomas. Desde entonces, recibe una llamada periódica para comprobar su evolución. “Mucha gente lo habrá pasado sin saberlo”, advirtió.

Tras recibir la baja laboral el pasado 16 de marzo, Rodríguez atraviesa la tercera semana de confinamiento en la ciudad de Valladolid, donde reside, junto a su esposa e hijos. “El no poder saborear las cosas es lo que más incomoda, pero por lo demás… Intento no hacer las tablas de ejercicios que hacen a diario mis hijos para no forzar, el resto hago vida normal. Sigo las pautas que me indican los médicos”, confesó.

Ante la paranoia generalizada que se vive por la pandemia del COVID-19, Rodríguez aprovechó la entrevista para brindar un mensaje de tranquilidad a la población mundial. “Yo he tenido un par de días un poco más de fiebre y tos, pero poco más”, apuntó.

Contagio familiar

Tal cual informó el propio Juan Carlos, su esposa y una de sus hijas también contrajeron el COVID-19.

Como comparten domicilio, no suena descabellado que la mujer del exdefensa culé haya sido contagiada. Pero la particularidad se da con una de sus hijas, que actualmente vive en Estados Unidos y también dio positivo en el test de rigor.

Afortunadamente, ambas están fuera de peligro.