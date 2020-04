El “nuevo Iniesta” italiano que seduce al Barcelona

Tan solo 19 años y Sandro Tonali ya está en carpeta de los grandes clubes del fútbol Europeo, dentro de los que aparece el fuerte interés del FC Barcelona. Dado sus despliegue y técnica envidiables, el centrocampista italiano es considerado “la nueva joya del fútbol de Italia” y hasta es comparado con Andrés Iniesta, vieja gloria culé.

Según indica el diario italiano Corriere della Sera, la directiva del Barça estaría dispuesta a desembolsar los 60 millones de euros –cerca de 65 millones de dólares– que vale la ficha del actual futbolista del Brescia, club que sueña con la casi imposible salvación del descenso a la Serie B.

Tonali, quien ya ha debutado con el seleccionado de Italia en el torneo clasificatorio para la ya postergada Euro 2021.se destaca por su estilo y distinguida visión de juego, la cual le permite dar clarificar el panorama cuando su equipo necesita posesión de balón. Tal es así que lo comparan con la leyenda viviente de Andrea Pirlo y no solo por sus similares melenas.

Sin embargo, el diario As de España ya lo cataloga con Andrés Iniesta, lógicamente asociado al supuesto interés del Barcelona por contratar al joven italiano.

Al mostrarse distinto a sus compañeros de los equipos menores, Tonali integra los seleccionados juveniles italianos desde las divisiones formativas del Brescia. De hecho, ha salido subcampeón con su equipo en el Europeo Sub-19 Finlandia 2018.

La negociación, con fuertes competidores

Mencionados casi 65 millones que pondría el Barcelona por Tonali, Corriere della Sera también afirma que el blaugrana sumaría la ficha de dos canteranos a definir -se menciona a un lateral izquierdo y un centrocampista).

Sin embargo, otras instituciones podrían complicar al plan culé. Es el caso del Paris Saint-Germain, ya que el DT brasileño Leonardo hace tiempo que sigue de cerca a Tonali.

En tanto, en el ámbito doméstico el Inter de Milán aparece como el principal interesado en los servicios del jugador del Brescia. Y un dato no menor: Giuseppe Marotta, director deportivo del neroazzurro, mantiene una estrecha relación con Massimo Cellino, titular del Brescia.

Apuesta al “Plan Lautaro”

Inter ya advirtió de diferentes formas que por la ficha del argentino Lautaro Martínez, no aceptará menos de los poco más de 100 millones de dólares que cotiza su cláusula de rescisión.

De esa manera, si Marotta y su equipo consiguieran dicha suma de dinero podrían afrontar una suba en la oferta por el pase de Tonali y así aventajar a sus máximos “rivales”: Barcelona y PSG.

