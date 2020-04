El crudo relato de Andrés Iniesta sobre la depresión

No todo es color de rosa en la vida de los futbolistas de elite. El exvolante del FC Barcelona Andrés Iniesta tiene algo para decir en ese sentido. Este jueves se produce el estreno mundial del documental que repasa su vida deportiva. En el film revela los momentos más oscuros de su carrera.

Pocos saben que el nacido en Fuentealbilla atravesó un proceso depresivo. Ocurrió cuando tenía 25 años, después de que el crack Culé ganara su segunda UEFA Champions League, en el año 2009 ante Manchester United en el Estadio Olímpico de Roma.

“La noche que vi que estaba muy mal fue cuando me dijo si se podía acostar al lado mío, a medianoche. Él dormía arriba y nosotros, abajo. Se me cayó el mundo encima”, cuenta María Luján, madre del futbolista, en el documental titulado Andrés Iniesta, el héroe inesperado, que se emitirá por la pantalla de Rakuten TV.

José Antonio, el padre del futbolista de Vissel Kobe, fue alertado por la esposa del jugador: “Su madre ya se había dado cuenta antes de que no estaba bien. Lo veía raro porque se iba muy pronto a la cama y no comía, pero aquello de bajar a nuestra cama con 25 años ya no era normal”.

Todo comenzó en las vacaciones de verano de 2009. Iniesta venía de concretar una histórica temporada con el equipo de Pep Guardiola, una formación que alteró los paradigmas del fútbol moderno. En los días de receso, su esposa lo notó ausente.

“Pasan los días, no mejoras, te das cuenta de que no tienes vitalidad, todo se va volviendo nublado o negro. Comencé a entrenar, pero no me sentía bien. La lesión no mejoraba (se refiere a una rotura en el aductor de la pierna derecha y jugó infiltrado la definición ante el United). Y luego lo Dani Jarque. Fue como un disparo muy potente que me hizo volver a caer abajo porque no estaba bien”, cuenta en el documental el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

La depresión de Iniesta llegó a oídos de Guardiola. El entrenador no se quedó de brazos cruzados. Hizo que el club le asignara una psicóloga. Imma Puig se convirtió en la sombra del futbolista. El propio Pep aporta su testimonio en la película.

“Tras la pretemporada yo le veía más triste, a veces pasan estas cosas por situaciones personales. Le pregunté, pero no sacaba nada en claro. Hasta que me enteré. Son humanos los futbolistas, yo no sabía cómo tratarlo, pero el club echó una mano y fue tratado con especialistas”, dijo el hoy DT de Manchester City.