Arrestan a jugador de la NFL Telvin Smith por sexo ilegal con menores

El exjugador de los Jacksonville Jaguars, Telvin Smith, de 29 años, fue arrestado este miércoles, acusado de actividad sexual ilegal con menores, según informó Michael DiRocco de ESPN.

Tras conocerse las acusaciones, el equipo emitió la siguiente declaración: “Los Jaguars están al tanto del informe que involucra al exapoyador Telvin Smith. El club no puede hacer más comentarios sobre esta investigación en curso”.

El reportero de ESPN fue el primero en mencionar el asunto y reveló datos del proceso que se sigue contra el deportista.

Telvin Smith Highlights 2015 | HD

“Algunos detalles más sobre el arresto del ex Jaguars LB Telvin Smith. Según el Estatuto de Florida 794.05, el cargo de actividad sexual ilegal con ciertos menores es un delito grave de segundo grado y se aplica a cualquier persona de 24 años o más que participe en actividades sexuales con una persona de 16 o 17 años”, dijo DiRocco.

El martes, First Coast News fotografió a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que rodeaban la casa de Smith en Queens Harbor, Florida. Pero en ese momento, no se hicieron arrestos.

Esta no es la primera vez que se llama a las autoridades a la casa de Smith. Se informó que el 27 de noviembre de 2019 la policía llegó a la casa de Smith, que se encuentra en un vecindario cerrado, en el 782 Shipwatch Drive.

Jacksonville police crime scene unit just arrived at Telvin Smith's gated community, moments after he was booked into jail. Sources say SWAT cleared house, detectives searched for evidence, now CSI technicians will document, process what they find. @wjxt4 pic.twitter.com/ZgZ8mr0dbX — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) April 29, 2020

En ese momento, la Oficina del Sheriff de Jacksonville explicó que habían entregado una orden de registro en la casa del ex jugador de la NFL en medio de una investigación en curso, pero no se hicieron arrestos

News 4 Jax, sin embargo, capturó imágenes de un camión de remolque cargado con el Cadillac Escalade negro estacionado dentro de su garaje.

News 4 Jax capturó a agentes encubiertos y oficiales del equipo SWAT fuertemente armados que rodeaban la casa de Smith el miércoles. En este momento se conocen muy pocos detalles del caso contra Smith. Debido a la naturaleza delicada del caso, no se han publicado documentos al público.

Former Jaguars LB Telvin Smith has been arrested in Jacksonville and charged with unlawful sexual activity with certain minors, per the Duval County Jail website. — Michael DiRocco (@ESPNdirocco) April 29, 2020

Las fuentes le dijeron a News 4 Jax que los oficiales llegaron armados a la casa del exjugador, porque creían que él tenía armas adentro.

Smith, originario de Valdosta, Georgia, jugó fútbol americano universitario en la Florida State University. Fue seleccionado por los Jacksonville Jaguars en la quinta ronda del Draft de la NFL 2014.

Durante su permanencia con los Jaguars, Smith jugó en 76 juegos, registró 586 tacleadas y nueve intercepciones.

I've asked @JSOPIO for any information about police responding to former Jaguars and FSU linebacker's Telvin Smith's home https://t.co/LZuN4Uq1MD — Andrew Pantazi (@apantazi) November 27, 2019

Y cuando todo parecía indicar que el jugador defensivo estrella, quien supuestamente ganaría $9.75 millones durante la próxima temporada 2019-2020, continuaría haciendo de las suyas en el equipo, Smith anunció que se alejaría del juego. Lo que pareció ser una sorpresa completa para el personal de los Jaguars estaba basado en situaciones personales.

#83: Telvin Smith (LB, Jaguars) | Top 100 NFL Players of 2016

“Un gran entrenador me dijo que para que el hombre sea el mejor, debe poner su mundo en orden. En este momento debo tomarme un tiempo lejos de este juego y poner mi mundo en orden. Debo devolver este tiempo a mí mismo, a mi familia y a mi salud. Aprecio todo el apoyo que obtendré y no obtendré. Solo les pido que respeten mi decisión de no jugar fútbol esta temporada. Sé que surgieron los rumores de conversaciones comerciales, pero comencé mi carrera en Jacksonville y el día que decida dejarlo, será justo aquí en Duval. Los amo a todos e incluso en mi tiempo libre es el #10 para que me sientan ¡Amor!”, dijo el jugador al anunciar su retiro.