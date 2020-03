Sabrina Sabrok, la famosa conductora y modelo, hizo una fuerte denuncia a través de sus redes sociales y se sumó a la larga lista de personas víctima de violencia doméstica, una epidemia que está azotando fuertemente al mundo.

La bella argentina anunció que debió cancelar tres presentaciones en las que estaba programada para cantar, tras haber sido agredida brutalmente por su marido, a quien detuvieron en Estados Unidos, donde se registró el abuso.

La antigua estrella de programas de televisión como La hora pico, reveló con mucho dolor que su esposo quiso estrangularla. Sabrina mencionó que en medio de una pelea que sostuvo con su esposo, éste la agredió salvajemente agarrándola por el cuello y la garganta.

VídeoVideo related to sabrina sabrok denuncia que intentaron estrangularla: ¿quién la atacó? 2020-03-02T00:12:14-05:00

“Hace algunos días fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme. Afortunadamente logré llamar a una patrulla. Esto sucedió en Houston, Texas, donde actualmente resido”, dijo la rubia, a través de un comunicado puesto en su Instagram.

“Tengo el cuello y la garganta muy lastimados y no puedo cantar y bailar; he tenido que cancelar tres shows que tenía programados. Yo siempre he sido una mujer de palabra que cumple con sus compromisos laborales y personales desafortunadamente esta vez mi salud me lo impide”, agregó Sabrina.

VídeoVideo related to sabrina sabrok denuncia que intentaron estrangularla: ¿quién la atacó? 2020-03-02T00:12:14-05:00

Y aunque las denuncias de la cantante tomaron por sorpresa a muchos seguidores de la argentina, ella quiso ser muy honesta y dijo que no fue la primera vez que su marido la agredió.

“Mi esposo siempre me pedía perdón y yo creía en él, aún cuando desde que iniciamos nuestra relación se mostró violento”, dijo la modelo, al tiempo que hizo un llamado a las mujeres que están inmersas en círculos de violencia doméstica a que busquen ayuda para salir de esos ciclos que pueden terminar en la muerte.

Sobre su actual estado de salud y estado emocional, Sabrina mencionó que tiene daños muy grandes con los que está tratando de lidiar.

“Además del daño físico, me encuentro muy lastimada emocionalmente y sé que no será fácil retomar mi vida, estoy en terapia psicológica y me he visto muy respaldada por las autoridades de Estados Unidos”, dijo Sabrina.

VídeoVideo related to sabrina sabrok denuncia que intentaron estrangularla: ¿quién la atacó? 2020-03-02T00:12:14-05:00

Y aunque la cantante sabe que el no haber asistido a sus tres presentaciones pudiera ocasionarle sanciones económicas, manifestó que prefirió hacer público todo lo que está pasando para que su público entienda que hay razones de peso para no asistir a sus shows y les pidió que la comprendan.

Las noticias de violencia doméstica se dan justo cuando Erick Farjeat, exesposo de Sabrina, la puso en la palestra pública al afirmar que ella no quiso hacerse cargo de su hija Meztli, quien tiene autismo y sordera.

VídeoVideo related to sabrina sabrok denuncia que intentaron estrangularla: ¿quién la atacó? 2020-03-02T00:12:14-05:00

“No la ve, no aporta, no sabe cómo va su diagnóstico ni jamás la ayudó a las actividades que pueda realizar mi hija”, dijo, según reveló Infobae.

“Ella y yo no tenemos contacto, ya ni siquiera tenemos una relación de amistad, por ahora no estamos en malos términos y la verdad es que de cualquier forma que se comporte no la odio ni la voy a odiar nunca, porque ella me dio lo más bonito que yo he tenido en toda mi vida”, concluyó el músico.