El fútbol, de luto: campeón del mundo muere por coronavirus

El fútbol inglés recibió una dura noticia este viernes al confirmarse la muerte por coronavirus de Norman Hunter, una de sus grandes leyendas en ese deporte y que fue campeón del mundo en Inglaterra 1966. Tenía 76 años.

El fallecimiento de Hunter, quien disputó dos Mundiales con el seleccionado inglés, fue anunciada públicamente por el representativo inglés en su cuenta oficial de Twitter. “Estamos muy tristes al enterarnos del fallecimiento de Norman Hunter a la edad de 76 años. Norman fue parte de nuestro escuadrón ganador de la Copa del Mundo de la FIFA. Participó en 28 partidos para los Tres Leones. Todos nuestros pensamientos están con su familia, amigos y seguidores en este momento”, reza el comunicado sobre el fallecimiento del exdefensor, que estuvo internado varios días a causa de la enfermedad pandémica.

We're extremely saddened to learn of the passing of Norman Hunter at the age of 76.

Norman was part of our @FIFAWorldCup-winning squad and won 28 caps for the #ThreeLions. All of our thoughts are with his family, friends and supporters at this time. pic.twitter.com/K7XQ2c7nJl

