El calvario de un ex NBA que tiene coronavirus: “Nunca la he pasado tan mal”

Recluido junto a sus familiares en su casa de Málaga, España, por la cuarentena preventiva y obligatoria ante la propagación del coronavirus, el exbasquetbolista argentino Rubén Wolkowyski dio detalles de la pesadilla que vivió a causa del COVID-19, enfermedad que lo tuvo en jaque durante más de una semana.

Wolkowyski, ex Boston Celtics, Seattle Supersonics y Dallas Mavericks en la NBA e integrante de la Generación Dorada argentina, ya superó la etapa más dura de la pandemia y ahora puede explicar sus sensaciones tras los ocho días que padeció fiebre por el virus.

“Tuve coronavirus y neumonía, nunca la había pasado tan mal. Es la primera vez en mi vida que tuve miedo y cuando entré al hospital no sabía si iba a salir vivo”, admitió “El Colo”, en declaraciones efectuadas a la emisión radial Súper Mitre Deportivo.

#SuperMitre #Ahora Rubén Wolkowyski: "Tuve coronavirus, que derivó en neumonía. Primero tuvieron síntomas mi mujer y mis hijos, pero a mí me agarró muy fuerte, es destructivo por dentro, el dolor corporal es muy feo. Todavía no sé como me contagié"

El chaqueño de 46 años, quien fue el primer basquetbolista argentino en llegar a la NBA, confesó el temor que sintió cuando el test de coronavirus arrojó un resultado positivo. “Cuando me agarró a mí, fue muy fuerte. Estuve casi ocho días con fiebre muy alta, realmente es algo muy fuerte, es destructivo por dentro”, describió el campeón olímpico en Atenas 2004.

“En estos momentos estoy sin síntomas y los médicos me dicen que no es necesario hacer un nuevo test, pero quiero hacérmelo igual para quedarme tranquilo y saber que no puedo contagiar a nadie”, explicó Wolkowyski, quien fuese compañero de Emanuel Ginóbili en el seleccionado argentino.

Por último, destacó las muestras de apoyo que le brindaron durante el peor momento de su enfermedad: “Recibí mucho apoyo de mis excompañeros. Casi todos los días hablé con Manu (Ginóbili).

Su esposa, la primera contagiada

Mientras transcurre la última etapa de recuperación, Wolkowyski confesó que su esposa fue la primera que contrajo el virus pandémico. Luego le toco el turno a sus dos hijos –el varón sigue sus pasos en el básquetbol y la mujer al vóleibol-, y más tarde, por decantación, el contagiado fue él.

“En España jamás pensaron que el virus iba a llegar tan de golpe. Cuando comenzó la cuarentena ya había muchísimos contagiados, es más, hay informes que dicen que cuando se lanzó ya había 400.000 personas infectadas, y eso llevó a que la pandemia sea tan fuerte y destructiva”, señaló el pivote de 2,08 metros de estatura.

Como método preventivo, Wolkowyski deberá aguardar un período de 14 días luego de la desaparición de los signos de malestar físico, tras lo cual podrá retomar su vida habitual.

