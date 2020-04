Amigo de Leo Messi saca a la luz “el secreto” para entender su juego

A

pesar de que hace años no comparten un campo de juego, Fernando Gago es uno de los futbolistas en actividad que más conoce a Lionel Messi. Habiendo compartido numerosos equipos, desde los seleccionados juveniles argentinos hasta formar parte de la primera plantilla nacional, el excentrocampista del Real Madrid sabe detalles del juego de “La Pulga” en los que pocos se detienen.

Y mientras afronta la cuarentena preventiva y obligatoria en Argentina a causa del coronavirus, la cual le vino al pelo para su recuperación física para volver al ruedo, Gago brindó algunos tips para entender cuándo Messi se siente cómodo dentro de la cancha.

“Son muchos años de amistad y jugar al fútbol. Compartía la forma de ver el fútbol que él tenía”, comenzó su relato Gago, en diálogo con radio Continental, con evidente nostalgia.

Acto seguido, pasó a analizar minuciosamente los movimientos del ídolo del FC Barcelona: “Si él estaba parado en mitad de cancha, era porque no estaba cómodo. Sabía que no había que dársela. Si estaba parado era porque estaba buscando el espacio y necesitaba de dos pases más para generar movimientos. Van pasando situaciones y lo vas entendiendo”.

En tanto, “Pintita” advirtió que a Messi “no había que darle la pelota en todo momento y menos con un marca escalonada” y aseguró que “es más fácil en el uno contra uno”.



Por último, subrayó: “Yo trataba de buscarle el espacio para que el pudiera controlar y girar. El pase tenía que ser 100 por ciento preciso porque tal vez había tres o cuatro tipos al lado. A veces me salía, a veces no. Pero se me hacía fácil entenderlo”.

Socios ideales… pero con cuentas pendientes

Ambos futbolistas con talento de sobra y una complicidad pocas veces vista, pero que no pudieron asociarse en las paradas difíciles que tuvo el seleccionado argentino. Así se puede calificar la coincidencia de Messi y Gago cuando los dos defendían la camiseta albiceleste, con la que solo lograron el Mundial Sub-20 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos 2008.

Si bien Alejandro Sabella, por entonces entrenador de la Selección Argentina, los tenía como baluartes del equipo titular para la Copa del Mundo Brasil 2014, Gago defraudó en sus actuaciones y no pudo asociarse como hubiese querido con el crack rosarino.

La asistencia brutal de Fernando Gago por sobre la defensa de Chile es caviar. Ni hablar de la definición de Lionel con esa pisada previa en una baldoza. Una dupla que se entendía como pocas. Golazo para encuadrar. pic.twitter.com/z1wgwHPjIr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 11, 2020

“Fernando (Gago) me conoce y él juega a que la primera opción de pase sea yo. Nos entendemos mucho, cuando le tocó entrar tuvimos más la pelota y me pude adelantar más porque él hizo lo mismo”, explicó Messi durante el certamen mundialista.

Entonces Sabella le hizo caso a su futbolista estrella y metió a Gago dentro de los titulares. Sin embargo, el centrocampista quedó en deuda con su DT en los tres partidos que disputó desde el arranque -contra Irán, Nigeria y Suiza-, y terminó perdiendo el puesto a manos de Lucas Biglia.

Si bien hubo juegos en los que ambos se destacaron, Messi y Gago juntos en un mismo equipo hacían soñar a cualquier argentino fanático del fútbol. Pero solo quedo en eso: un sueño.

