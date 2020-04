El niño iraní que maravilla a Leo Messi con su magia: ¿cómo reaccionó “La Pulga”?

View this post on Instagram

Arat really loves to have a nice six pack, in this exercise I did not want to tell him anything but when I realize that he is crying due to his pain, and he still tends to carry on his exercise I told him that's enough, but he wanted to continuou Arat will be successful and achieve all his goal by his endeavor and his strengths Transated by : @Asalfarahani1995 آرات خیلی دوست داره سیکس پک خوبی داشته باشه، تو این تمرین چیزی نمیخواستم به او بگویم اما وقتی متوجه شدم که از درد گریه میکنه اما باز هم میخواهد ادامه بده بهش گفتم دیگه بس کن و دوستش هم به آرات گفت دیگه ادامه نده اما آرات همچنان ادامه میداد. آرات همیشه با تلاش و مقاومت به خواسته های خودش میرسه.