TOP 5: Noticias de Deportes – 21 de Abril de 2020

El nuevo escándalo de Cristiano Ronaldo, el guiño de Quique Setién a Lautaro Martínez para su llegada al FC Barcelona, Real Madrid podría ser local fuera del Santiago Bernabéu, el fútbol europeo volvería a puertas cerradas y un futbolista ruso murió mientras se entrenaba en su casa por la cuarentena. Las noticias más importantes del día.

1. Otro escándalo de Cristiano Ronaldo en cuarentena

Al portugués Cristiano Ronaldo parece no haberle quedado claro lo que significa “cuarentena preventiva y obligatoria” que, como en casi todo el mundo, también rige en su Funchal natal.

Luego del polémico paseo con sus hijos y Georgina Rodríguez, su actual pareja, por las calles de la ciudad donde nació y se crió de pequeño, ahora la estrella de Juventus de Italia rompió el aislamiento para asistir al cumpleaños de Alicia Aveiro, su sobrina.

Para dicho evento se juntaron más de 15 personas entre familiares y amigos de la homenajeada, entre las que apareció la mismísima madre de Cristiano. Cabe recordar que Dolores Aveiro continúa en recuperación del ataque cerebrovascular por el cual estuvo casi tres semanas internada.

Cristiano Ronaldo violó otra vez la cuarentena. Esta vez se juntó a otros familiares en el departamento de su hermana a celebrar el cumpleaños de su sobrina pic.twitter.com/v7F1GhDQmS — Dante Dean (@DanteDean_) April 19, 2020

Como era de esperarse, las imágenes del crack portugués se viralizaron en cuestión de horas y las críticas contra su persona no tardaron en aparecer.

2. Setién acerca a Lautaro Martínez al Barcelona

Para Quique Setién, va a ser difícil que Lautaro Martínez se sume al Barcelona a causa del coronavirus. ¿La dirigencia culé se guardará unt truco bajo la manga? pic.twitter.com/qCRXbbB9Rb — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 20, 2020

A sabida cuenta de que en los mercados de fichajes cualquier cosa puede suceder, Quique Setién prefiere ser cauto ante el posible desembarco del delantero argentino Lautaro Martinez en el FC Barcelona.

“Hablamos sobre fichajes, pero esta pandemia va a condicionar muchas cosas porque la situación de los clubes económicamente será complicada. No soy pesimista ni optimista con Lautaro”, expresó el DT culé en declaraciones a la radio española Onda Cero. No obstante, aclaró que es “un futbolista que me gusta como me gustan otros grandes futbolistas”.

En tanto, el DT blaugrana admitió que considera “difícil” un inminente regreso del brasileño Neymar ya que “económicamente es complicado acceder a ellos”.

3. Real Madrid, ¿local fuera del Santiago Bernabéu?

La Liga dará permiso al Real Madrid para jugar en el Di Stéfano https://t.co/4geCpDMlRV — DiarioMadridista.com (@dmadridistaok) April 20, 2020

Ante el casi seguro regreso del fútbol a puertas cerradas en España cuando se logre frenar la propagación del coronavirus por aquellas latitudes, en el Real Madrid evalúan modificar la localía y abandonar el estadio Santiago Bernabéu.

Según la exclusiva información brindada por el medio español OK Diario, el presidente Florentino Pérez y parte de su Comisión Directiva ve con buenos ojos mudarse al estadio Alfredo di Stéfano para que el primer equipo dispute lo que resta de la temporada.

El Madrid se estaría planteando si continuase la liga acabarla en el Alfredo Di Stefano, estadio donde juega el Castilla, el motivo: hacer que las obras del Santiago Bernabéu se aceleren ya que serían partidos a puerta cerrada ¿Que Pensais? pic.twitter.com/qxQUZSCjbE — FeliZidane (@ZidaneFeli) April 20, 2020

¿El objetivo? Avanzar con las remodelaciones del Bernabéu, razón por la cual el Di Stéfano, que desde su inauguración en 2006 alberga a los partidos del Castilla -equipo filial del “Merengue”- aparece como la opción más viable para que Zinedine Zidane y sus dirigidos reciban a sus rivales.

4. Puertas cerradas: el futuro del fútbol europeo

@UEFA⚽️

El fútbol europeo, y mundial, sigue en vilo.

No hay fecha certera para volver, pero la UEFA ya piensa en un escenario "muy factible" para ellos. Eso sí, todo, a puertas cerradas.

➡️Las Ligas, regresarían en julio, y tendrían ese mes para terminarlas. pic.twitter.com/D4Ks1Q3XBD — La Contra (@LaContra12) April 13, 2020

Continúa la incertidumbre sobre cuándo se reanudar el fútbol en Europa, pero desde la UEFA se preparan para volver al ruedo y ya evalúan algunos escenarios posibles cuando la merme la pandemia del coronavirus.

En ese sentido Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se mostró optimista pero aclaró: “Creo que hay opciones que nos pueden permitir recomenzar los campeonatos y completarlos. Eso sí, deberemos regresar sin espectadores porque lo más importante es jugar los partidos”.

#coronavirus | ¡OPTIMISMO EN LA #UEFA PARA QUE REGRESE EL FUTBOL! ¡ESTÁN DISPUESTOS A JUGAR SIN AFICIONADOS! 💬 Aleksander #Ceferin 💺 😁 "Creo que hay posibilidades de reanudar y terminar las Copas y Ligas". 😬 "Estamos preparados para jugar sin aficionados". pic.twitter.com/BAvTXpxmOz — Factor H Guatemala (@FactorGuatemala) April 20, 2020

“Todavía es prematuro afirmar que podremos completar la temporada. No hacerlo tendría un impacto terrible para los clubes y las ligas. Por eso, mejor jugar a puertas cerradas que no hacerlo“, expresó el dirigente esloveno durante una entrevista para el diario italiano Corriere della Sera.

5. La muerte de un futbolista conmociona a Rusia

La muerte de Innokenti Samojvalov, futbolista ruso del equipo filial de Lokomotiv Moscú, conmociona al mundo mientras continúa la cuarentena por el COVID-19.

Como consecuencia del aislamiento que continúa vigente en Rusia, Samojvalov se entrenaba en su casa y fue durante una de sus rutinas cuando sufrió la insuficiencia cardíaca que le provocó su fallecimiento.

El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Innokenti Samojvalov, jugador del @fclokomotiv. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a su familia, a su club, a sus compañeros y cuerpo técnico y a toda la afición del Lokomotiv.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 20, 2020

“Era un buen chico (…) y un buen amigo. El Lokomotiv está consternado por la noticia. Es una gran pérdida para toda nuestra familia“, señala la nota oficial del club.

Por su parte el Real Madrid, en un gesto de grandeza, publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales para familiares, amigos y compañeros del futbolista: “El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Innokenti Samojvalov, jugador del @fclokomotiv. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a su familia, a su club, a sus compañeros y cuerpo técnico y a toda la afición del Lokomotiv. #RealMadrid”.