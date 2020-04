TOP 5: Noticias de Deportes – 11 de Abril de 2020

La respuesta del FC Barcelona sobre supuestos casos de corrupción en el club, Philippe Coutinho se acerca a la Premier League inglesa, una vieja gloria del Liverpool tiene coronavirus, la respuesta del periodista argentino escrachado por Lionel Messi y el gran gesto de la Federación Italiana con los médicos que combaten al COVID-19. Las noticias más importantes del día.

1. En Barcelona desmienten corrupción en el club

El FC Barcelona pasa días caldeados a pesar de que siga rigiendo la cuarentena obligatoria por el coronavirus, ya que las polémicas declaraciones del exvicepresidente del club, Emili Rousaud, provocaron, entre otras consecuencias, la renuncia de seis directivos, incluido el antes mencionado.

Es por eso que desde la institución culé emitieron un comunicado para desmentir las acusaciones de corrupción y, al mismo tiempo, advertir sobre posibles acciones penales contra Rousaud por sus dichos. “Ante las graves e infundadas acusaciones hechas esta mañana por el señor Emili Rousaud, exvicepresidente institucional del Club, en diferentes entrevistas a medios informativos, el FC Barcelona niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción, y, por tanto, se reserva la interposición de las acciones penales que puedan corresponder«, expone la misiva difundida por el Barça en sus redes sociales, y luego reproducida por Josep Vives, vocero del club, mediante un video.

⚠️🔵🔴 Comunicado del Barça. Desmienten a Rousaud y afirman que habrá nuevas incorporaciones. Conclusión: Bartomeu NO dimitirá #fcblive pic.twitter.com/g4o9TeChOY — Albert Rogé (@albert_roge) April 10, 2020

Rousaud, el protagonista excluyente de este nuevo escándalo en el club catalán, provocó un estallido interno al sostener que «alguien ha metido mano en la caja» para la contratación de los servicios de la empresa I3Ventures, encargada de manejar las redes del club a cambio de un millón de euros.

AUDIO de la respuesta 💥 de Rousaud en @elmonarac1 a @jordibaste.

Alguién ha metido mano en la caja: “Sinceramente creo que sí” #Barça pic.twitter.com/lzwTCNGwec — Gerard Romero (@gerardromero) April 10, 2020

Conocido públicamente el testimonio de Rousaud, demitieron él, Maria Teixidor, Enric Tombas, Silvio Elías, Jordi Calsamiglia y Josep Pont a sus cargos dentro del FC Barcelona.

Tiembla el Camp Nou…

2. Coutinho se acerca a la Premier League

A pesar de que su pase continúa perteneciendo al FC Barcelona, el brasileño Philippe Coutinho parece no tener un futuro asegurado en el club catalán cuando finalice su préstamo con el Baryern München alemán. Y la Premier League inglesa, donde ya hizo estragos con la camiseta del Liverpool, asoma en el horizonte del habilidoso mediapunta.

En declaraciones a Sky Sports, el agente a cargo de la carrera de Coutinho, el iraní Kia Joorabchian, deslizó la posibilidad concreta de que el brasileño regrese al fútbol inglés. «Después del partido de la Champions League que el Bayern jugó en , tuvimos una larga conversación al respecto», reveló el representante.

Could Philippe Coutinho be heading back to the Premier League? 🔜pic.twitter.com/BNx2sp1wic — Sky Sports (@SkySports) April 10, 2020

Sin embargo, aclaró que no influiría en la decisión de su cliente. «El hecho de que soy partidario del no es un secreto», aseguró Joorabchian, quien después agregó: «No tengo ninguna preferencia a dónde van los jugadores. Todo es una posibilidad».

3. Una gloria del Liverpool tiene coronavirus

Noticia de último momento: Liverpool anunció que Kenny Dalglish, uno de los futbolistas con más títulos en la historia del fútbol, dio positivo en #coronavirus. pic.twitter.com/GgKIi7mjDG — SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2020

Kenny Dalglish, exdelantero escocés de 69 años que marcó una época en el Liverpool de Inglaterra, se encuentra internado luego de que le diagnosticaran coronavirus.

La familia del exfutbolista emitió un comunicado en el que detalló cómo fue la internación de Dalglish y reveló que, preventivamente, se encontraba aislado para evitar un posible contagio.

The Dalglish family have released the following statement to supporters regarding Sir Kenny Dalglish. https://t.co/aNT5fXakFx — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 10, 2020

Según el escrito difundido por el Liverpool a través de sus redes sociales, Dalglish fue ingresado a cuidados intensivos por COVID-19 luego de ir a un hospital local para tratarse una infección que nada tenía que ver con la enfermedad pandémica. El tratamiento requirió antibióticos intravenosos, a lo que posteriormente le sumaron una test preventivo de coronavirus que dio positivo.

Con más de 500 partidos disputados con la camiseta de los «Reds», Dalglish es una auténtica leyenda viviente del club inglés, al cual también dirigió en dos períodos: de 1985 a 1991 y de comienzos de 2011 a mayo de 2012.

4. Messi y las fake news: la respuesta del periodista

Poco después de que Lionel Messi sorprendiera al mundo con su fuerte descargo contra un medio argentino por publicar fake news sobre su persona, el periodista apuntado optó por replicar al crack rosarino con un video público.

Se trata de Hernán Castillo, quien conduce el programa de TNT Sports y CNN Radio donde se difundieron las versiones que sacaron de sus casillas a Messi. En su afán por aclarar la situación, el conductor protagonizó un video. «Ante todo el barullo que se armó quiero aclarar algo que salió en nuestro programa en la sección la bomba. Es una sección que todos disfrutamos mucho, que todos nos reímos, que potenciamos, que nos divertimos muchísimo, que la tomamos muy en broma, con alguna información a veces, pero con mucho de broma», explicó inicialmente Castillo.

Y para cerrar, argumentó: «Entiendo la confusión. Me disculpo desde ese lado. Pero la verdad es que es una broma lo que se hace. Imagino Lionel Messi que sólo viste la captura, la información, pero no el video. En el video se ve que es un chiste. Martín (Castilla) te conoce desde hace mucho tiempo. Yo también. No hubo mala intención. El que nos ve siempre, ya sabrá que es una broma y está potenciado. El que no nos ve puede pensar que ahora estamos reculando. El espíritu de la sección es en chiste. Ojalá lo entiendan».

¿Habrá sido suficiente para Leo?

5. «El Scudetto del cuore», para los médicos italianos

Ante el encomiable esfuerzo y dedicación que muestran día a día para combatir la propagación del coronavirus en Italia, la Federación de aquel país tuvo un excepcional gesto para reconocer al servicio sanitario local.

Bajo el lema «El Scudetto del cuore», la Federación Italiana de Fútbol (FIGC, por sus siglas en italiano) decidió reconocer a todo el servicio de salud italiano con la entrega del premio simbólico «Scudetto del corazón». Médicos, personal de salud, voluntarios, fuerzas del orden y fuerzas armadas y personal de servicios públicos esenciales, todos unidos por un mismo objetivo.

La #FIGC assegna 🇮🇹 ‘Lo Scudetto del Cuore’ 💙 ai protagonisti della lotta al #Covid19

News: https://t.co/eAG1w8CZJf

I #Campioni d’Italia 2020 sono i medici, il personale sanitario, i volontari, le forze dell’ordine e le forze armate, il personale dei servizi pubblici essenziali pic.twitter.com/Bh5lf8xi1i — FIGC (@FIGC) April 10, 2020

«La iniciativa del presidente de la FIGC, Gabriele Gravinapone, refleja el sentimiento compartido por toda Italia, que en un momento tan difícil es un solo defensa contra el coronavirus. Por este motivo,la Federación ha elegido el símbolo de la Italia deportiva por excelencia: el ‘Scudetto’. Un reconocimiento más que simbólico tanto en el mundo del fútbol como en todo el país», explicó la federación en un comunicado.

La Federación tiene en mente entregar el galardón un evento que podría coincidir con un iniciativa lanzada por el entrenador Roberto Mancini, ideada para que los italianos celebren juntos el final de la pandemia en Bérgamo, una de las ciudades más castigadas por el COVID-19 en territorio italiano.

En tanto, se supo en las últimas horas que la FIGC desea que el primer encuentro que dispute la Selección de Italia sea en el estadio San Siro de Milán, en su afán por «reunir a la afición Azzurra y recordar a las víctimas de la pandemia junto con los representantes institucionales y los profesionales» que están combatiendo a la pandemia.