Grave acusación contra el presidente del FC Barcelona

Como si la crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus no fuera suficiente, el FC Barcelona sumó un nuevo capítulo a la contienda política que se libra en las filas internas del club.

El presidente Josep Maria Bartomeu decidió prescindir de varios miembros importantes de la Junta Directiva.

Así, el mandamás Culé se quitó de encima a nombres como el de Enrique Tombas, vicepresidente y tesorero, al vocal Silvio Elías, el encargado del área comercial José Pont y también a Emili Rousaud, quien era el máximo aspirante a sucederlo en la presidencia del club.

Despechado, Rousaud salió a dar su versión de los hechos. No solo eso. También aportó detalles del denominado Barçagate, un escándalo cibernético que a principios de 2020 rompió definitivamente la relación entre la plantilla y la dirigencia.

«Bartomeu me llamó y me dijo que quería hacer una remodelación en la Junta, que tenía recelos con algunos directivos, entre ellos yo. Me dijo que había filtraciones que molestaron a jugadores y que yo ponía en duda el trabajo de los ejecutivos», declaró Rousaud en diálogo con SER Catalunya.

«No he tomado una decisión de dimitir o no y no tengo interés en hacerlo. Cuando pasa una situación de estas no es el momento de plantearlo, no en pleno confinamiento. Después de todos estos años que te haga una llamada de teléfono, no me parecen las formas», agregó.

Emili Rousaud: "En el tema del 'Barça Gate' yo estoy en el Comité de Adjudicación y las facturas de esta empresa se fragmentaron en efectos de saltarse los controles internos del club, esto es una realidad". pic.twitter.com/mgHxWwI5mA — Estadi Johan (🏡) (@EstadiJohan) April 8, 2020

Acerca del episodio con los trolls, no dejó dudas. Admitió que el FC Barcelona emitió pagos a la empresa I3Venture para que esta filtrara fake news que atacaran la imagen pública de los jugadores, especialmente la del argentino Lionel Messi, y elevaran la de los miembros de la Junta.

Rousaud reveló que Bartomeu fue quien dio la orden de que esos pagos se saltearan los controles internos de la administración: «Yo estoy en el comité de adjudicación y las facturas de esta empresa se trocearon con el objetivo de saltarse los controles internos del club, eso es una realidad».

Como el implicado tenía acceso a esa información, Bartomeu ahora pretende utilizarlo como chivo expiatorio para lavar definitivamente su imagen y recomponer su vínculo con los referentes del equipo que dirige Quique Setién.

Así lo entiende el propio Rousaud, a quien el presidente acusó de haberle filtrado información a la prensa en los días en que el club negociaba con los jugadores una rebaja de salarios.

«Le dije a Bartomeu que yo hablo con la prensa, pero no filtro, y nunca he criticado a los jugadores. Sobre los ejecutivos, le dije que como en toda empresa, hay gente más válida que otra», concluyó.