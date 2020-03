Top 5: Noticias de Deportes – 6 de marzo de 2020

Quique Setién pidió perdón por las reacciones de su ayudante, Ronaldinho fue detenido por un pasaporte falso, Eden Hazard fue operado exitosamente, Eric Dier se quiso pelear con un grupo de fanáticos y la prelista de España para los Juegos Olímpicos. Las noticias más importantes del día.

1. Quique Setién se disculpó con Messi y compañía

Entrevista a Setién: "Ya hemos pedido disculpas por lo de Sarabia". https://t.co/pGZNetRjRr pic.twitter.com/zlvcFdWuWG — El Periódico (@elperiodico) March 5, 2020

En virtud de los gestos ampulosos de su Éder Sarabia, su asistente de campo, durante el reciente Clásico ante Real Madrid y las críticas que conllevaron esas reacciones, Quique Setién reconoció que tanto él como el resto de su cuerpo técnico se disculparon con la plantilla del Barcelona.

“Es un comportamiento que no deberíamos tener. Porque hay otra manera de decir las cosas. No es cuestión de darle explicaciones a la plantilla. No estamos a gusto con estas cosas. Es un error que hemos cometido y debemos tratar de evitarlo. Esto no es lo propio. Tampoco nos extendemos más y no me refiero a que esto haya salido”, explicó el entrenador culé en diálogo con El Periódico.

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

Asimismo, el cuestionado DT del equipo catalán reconoció que esta situación lo “ha afectado mucho” porque, según argumentó, “lo primero en lo que pienso es en el club y en la imagen del club. Debe ser una imagen impoluta, hay que cuidarla. Es un tema me preocupa mucho. Es algo muy importante para mí. Nos pueden criticar porque haces mal lo cambios, porque planteas mal los partidos… Por lo que sea, pero no por el comportamiento”.

“Ya hemos pedido las disculpas que teníamos que pedir y sobre todo yo, porque es culpa mía”, admitió Setién durante la entrevista.

2. Ronaldinho, detenido en Paraguay por su pasaporte

El brasileño Ronaldinho Gaúcho, junto a su hermano Roberto Assis de Moreira, fueron detenidos en Asunción del Paraguay luego de ingresar al país con documentación fraudulenta, la cual fue detectada por personal de Migraciones y el Ministerio del Interior.

Ante esta situación, tanto el exfutbolista del Barcelona como su familiar directo fueron indagados en la fiscalía a cargo de la investigación y pasaron momentos de tensión e incertidumbre.

El pasaporte de Ronaldinho indicaba que estaba naturalizado paraguayo, pero para conseguir esa condición el ídolo culé debería haber cumplido ciertos requisitos que solicita el departamento de Migraciones guaraní.

Se sigue investigando con qué finalidad se entregó el documento falso a #Ronaldinho. ¡Prendete a #CrimenYCastigo!#ABCTVpy pic.twitter.com/7rNQuD7JYN — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) March 5, 2020

Concluidas ambas declaraciones, Dinho y su hermano Roberto regresaron al Yacht y Golf Club de Asunción por sus pertenencias y se volvieron a Brasil, desde donde habían partido para participar de eventos benéficos impulsados por la fundación Fraternidad Angelical.

3. Eden Hazard ilusiona al Real Madrid: fue operado con éxito

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 5, 2020

El belga Eden Hazard fue intervenido exitosamente por la fisura en el peroné distal derecho en Dallas, Estados Unidos, y ahora comienza el periodo de recuperación para volver cuanto antes a la plantilla del Real Madrid.

Si bien desde el conjunto merengue no se especificó el tiempo que demandará la rehabilitación, se estima que Hazard recién volvería a la competencia entre dos y tres meses, todo sujeto a su evolución.

Con la Eurocopa en el horizonte, torneo al cual quiere llegar en óptimas condiciones, el círculo cercano al “7” blanco sabe que su idea es saltar al campo antes de que culmine la presente temporada.

Eugene Curry, eminencia en las operaciones de pie y tobillo, fue el encargado de llevar a cabo la intervención al futbolista de la Casa Blanca, que es esperado por toda la afición en busca de conquistar una nueva Champions League.

4. La locura de Eric Dier con un grupo de fanáticos

BASTA DE RACISMO#EricDier subió a las gradas del estadio del @SpursOfficial fue a encarar a un aficionado que insultó de forma racista a Gelson Fernandes por fallar la pena máxima que dejaría fuera a los Spurs de la FA CUP pic.twitter.com/PpojgWZK1C — DxVIDA (@DxVidabolivia) March 5, 2020

En su afán por defender a su compañero portugués Gedson Fernandes por un supuesto canto racista, el inglés Eric Dier protagonizó un verdadero papelón tras el encuentro que Tottenham perdió por penales ante Norwich, ya que quiso tomarse a golpes de puño con un puñado de hinchas de los Spurs.

Según relataron algunos testigos del violento episodio, Dier enfureció cuando escuchó insultos contra su compañero de equipo luego de que Fernandes errara un penal en la definición del encuentro válido por la quinta ronda de la FA Cup.

Así arrancó todo: Mourinho declaró en conferencia de prensa que un fanático del Tottenham insultó a Eric Dier, su hermano (que estaba en la tribuna) reaccionó y el jugador de los Spurs se metió en el medio. pic.twitter.com/OEeJyB19kG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2020

“Es mi hermano, es mi hermano”, grita Dier, en uno de los videos que circulan por redes sociales, cuando se dirigía a pelear contra los agresores verbales de su colega.

Calmadas las aguas y en conferencia de prensa, José Mourinho -entrenador de los Spurs- opinó al respecto y justificó el accionar de su dirigido: “Es algo que los profesionales no pueden hacer, pero hizo algo que todos habríamos hecho”.

Tras la reacción de Eric Dier ante un fanático del Tottenham, Mourinho manifestó que él no podría hacer eso, pero que entiende por un lado la reacción del jugador. Y anticipó que no estará de acuerdo si el club toma medidas contra el volante. pic.twitter.com/qLcP5xm3UT — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2020

5. Piqué, Alba, Busquets y Sergio Ramos, ¿a Tokio 2020?

Ratificada la realización de los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020 según el calendario pautado, anuncio que se debió a la incertidumbre mundial que se vive por la existencia del coronavirus, en la Selección de España ya piensan en la cita olímpica y en la prelista se incluyeron importantes nombres de Barcelona y Real Madrid.

Según pudo averiguar Mundo Deportivo, en ese listado preliminar el entrenador Luis de la Fuente incluyó a los culés Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba, y al madridista Sergio Ramos, entre otros futbolistas de trayectoria.

🗣 @SergioRamos: "Me hace ilusión representar siempre a España. Como a Piqué, todos los jugadores que pudieran disputar unos Juegos Olímpicos con España lo harían. Primero hay una Eurocopa y luego ya se verá, pero me ilusiona porque es algo que nunca he vivido"#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/OfLYT2ekEb — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 14, 2019

Este 6 de marzo vence el plazo que pautó la FIFA para entregar las nóminas iniciales de cada seleccionado clasificado a los JJOO de Tokio, y los apellidos que circulan para ir como los tres mayores de 23 años permitidos por el reglamento olímpico ilusionan al pueblo español.