¿VUELVE ANTES? Luis Suárez acelera su recuperación para rescatar al Barcelona

En medio de la tensión que se vive tras la derrota en el Clásico frente a Real Madrid y los conflictos internos entre la plantilla y la actual comisión directiva, en Barcelona se respiran aires de alivio porque el uruguayo Luis Suárez mejora a paso firme tras la operación en su rodilla derecha.

Con el objetivo de retornar a los campos de juego cuanto antes, más aún teniendo en cuenta la poca eficacia goleadora que muestra su equipo, “El Pistolero” acelera su rehabilitación y la gran noticia en torno a su salud es que ya volvió a trotar en la cinta.

“Focus on the future (concentrado en el futuro)”, escribió el goleador culé en su cuenta de Instagram junto al video que lo muestra mejor de lo que se esperaba a esta altura de la recuperación, ya que su vuelta a las canchas estaría pautada para el mes de mayo.

Suárez es baja en el elenco catalán desde enero pasado, cuando se sometió a una intervención quirurgica por molestias que le impedían jugar con normalidad. Y a pesar de que su alejamiento de la actividad llegó mientras atravesaba un gran presente con la camiseta blaugrana, el propio uruguayo siempre se mostró optimista y de buen humor.

No obstante, él mismo reconoció que fue muy duro el momento en el que el médico del Barcelona le comunicó el plazo de inactividad. “Me dijo como con miedo ‘son 4 meses y algo’ y yo me hice el fuerte. Pero apenas se fueron los doctores… es difícil acordarte del momento pero me derrumbé con mi mujer porque no me lo esperaba“; contó recientemente, al borde de las lágrimas, durante una entrevista con RAC1.

Pero su fuego sagrado y las ganas de ayudar a sus compañeros pudieron más que la angustia: “Enseguida cambié el chip porque siempre fui en contra de los pronósticos. Ahora estoy orgulloso y quiero demostrar que son menos de cuatro meses“.

Dada la baja potencia goleadora en los últimos metros que arrastra el equipo dirigido por Quique Setién, y confirmada la baja del francés Ousmane Dembéle por al menos seis meses, la dirigencia culé salió abruptamente a fichar a un delantero. Y si bien el mercado de fichajes estaba cerrado, La Liga autorizó al club catalán para sellar un traspaso y el elegido fue el danés Martin Braithwaite, quien ya debutó con la camiseta culé frente al Leganés.

Suárez, en tanto, apura su vuelta al ruedo y esperanza al mundo barcelonista para torcer la historia en La Liga y seguir avanzando en la Champions League.

¡El Camp Nou te espera, Lucho!

