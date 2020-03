¡HAY VIDEO! La furia del cuerpo técnico del Barcelona con Leo Messi y companía

Si bien durante la conferencia de prensa post derrota en el Clásico ante Real Madrid se mostró sensato y objetivamente analítico, mientras transcurría el partido Quique Setién y Eder Sarabia, entrenador y ayudante de campo del Barcelona respectivamente, exhibieron la otra cara de la misma moneda con explosivas reacciones ante los errores de Lionel Messi y compañía.

“En la segunda parte hemos empezado bien, pero hemos cometido imprecisiones, no hemos podido superar esa presión intensa que no nos ha permitido avanzar y hemos sufrido”, sostuvo tras el encuentro Setién. Dolido, pero realista.

🗣 "No esperaba perder pero me voy feliz" 👇 Estas fueron las palabras de Quique Setién después de perder el liderato ante el Real Madrid pic.twitter.com/BFXc7rEGoi — Goal en español (@Goal_en_espanol) March 2, 2020

Pero todo lo contrario ocurrió mientras transcurrían los 90 minutos reglamentarios en el banquillo visitante, donde Setién y Sarabia no ocultaron su disconformidad con lo producido por sus dirigidos. “Me cago en mi puta madre. Suave, suave…”, exclamó Sarabia tras una ocasión de gol desperdiciada por el francés Antoine Griezmann. En otro tramo del video difundido por la cuenta de Twitter Vamos de Movistar +, el ayudante de campo explotó con otro jugador que no se atrevió a disparar al arco: “¡Pero tira a gol!, me cago en Dios”.

Sarabia, visiblemente más inquieto que Setién, estalló por completo con un futbolista sobre el que no trascendió su identidad: “No hace nada de lo que hay que hacer, de repente empieza a jugar y tirar, cuando tiene que jugar la pelota”.

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

En cuanto a Setién, las imágenes captaron menos reacciones ampulosas que las de Sarabia, pero su semblante exhibía una lógica molestia por la producción de su plantilla. Si uno tiene en cuenta los cambios realizados por el DT blaugrana, el chileno Arturo Vidal, el brasileño Arthur y el propio Griezmann podrían haber sido los blancos de las críticas por parte del cuerpo técnico catalán, dado que dejaron el campo de juego antes del pitazo final.

“La realidad es que hemos perdido mucha confianza con el balón, hemos entrado en una fase de nervios y ahí ha estado el partido, ha habido una fase que hemos sufrido y ahí ha llegado el gol”, expresó Setién en el cierre de su análisis consumado el traspié en Madrid.

Tras la caída frente al “Merengue”, en el Camp Nou y alrededores se viven momentos de suma tensión e incertidumbre. Un plantel enfrentado con la dirigencia y resultados que, a poco de haber iniciado la “Era Setién”, no convencen ni al más optimista de los barcelonistas.