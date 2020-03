Top 5: Noticias de Deportes – 4 de marzo de 2020

El duro momento personal que atraviesa Cristiano Ronaldo, el sorteo de la segunda edición de la UEFA Nations League, un campeón de Champions League fue suspendido por apuestas ilegales, la millonaria prima de Ronaldo al Valladolid y el entrenador que renuncia en los entretiempos. Las noticias más importantes del día.

1. Internaron de urgencia a la madre de Cristiano Ronaldo

El portugués Cristiano Ronaldo atraviesa un complicado momento personal por el estado de salud de su madre, Dolores Aveiro, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) y permanece internada bajo cuidados intensivos en el Hospital Nélio Mendonça de Funchal, en la ciudad de Madeira, Portugal.

Según informaron medios portugueses, a la madre de Cristiano le detectaron un coágulo de sangre en el cerebro, el cual fue tratado para su disolución. Las mismas fuentes indicaron que la señora se encontraría consciente, aunque deberá permanecer al menos 12 horas más en observación para descartar cualquier réplica.

Cristiano Ronaldo informó que su madre se encuentra estable y recuperándose en el hospital. El portugués agradeció por todos los mensajes de apoyo que le han enviado. Esta madrugada, la señora Dolores Aveiro sufrió un derrame cerebral. MUCHA FUERZA. pic.twitter.com/YS3n0jhGwh — Invictos (@InvictosSomos) March 3, 2020

Enterado de la noticia, Cristiano se subió a su avión privado junto a Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Jr., su actual pareja e hijo mayor respectivamente, y embarcaron rumbo a Funchal, donde el astro luso nació y se formó como futbolista.

A la espera de cómo evolucione su madre, Cristiano podría ausentarse en el próximo compromiso de Juventus, frente a Milan y por la vuelta de semifinales de Coppa Italia.

2. ¡Se sorteó! Así se jugará la segunda UEFA Nations League

Con la selección de Portugal como campeón reinante, la segunda edición de la UEFA Nations League ya tiene grupos conformados tras el sorteo realizado en el Centro de Conferencias Beurs van Berlage de la ciudad de Amsterdam, Países Bajos.

El portugués Luis Figo fue el encargo de sacar las bolillas de los bombos que contenían los países integrantes de la Liga A, que sufrió una modificación tras la edición 2018/19. Mientras que antes estaba conformada por cuatro grupos de tres países, en la temporada 2020/21 serán cuatro grupos con cuatro selecciones cada uno.

Con esta modificación, la cual permitió que Alemania se salve del descenso, los ganadores de cada zona avanzaran a las semifinales, mientras que los que terminen en la parte de abajo serán relegados a la Liga B.

Así las cosas, el Grupo 3 de la Liga A puede ser catalogado como el “de la muerte” porque lo comparten Portugal -defensor del título-, Francia, Croacia y Suecia. En tanto, España integra el Grupo 4 junto a Alemania, Suiza y Ucrania.

Se vuelven a enfrentar 👋

🇵🇹 🆚 🇫🇷 EURO 2016 ✅

EURO 2020 ✅#NationsLeague ✅ pic.twitter.com/n9Hka7Dv3x — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) March 3, 2020

La primera jornada de las cuatro ligas se llevará a cabo entre el 3 y el 5 de septiembre de 2020.

3. Daniel Sturridge, suspendido por apuestas ilegales

A pesar de la buena temporada que estaba atravesando con el Trabzonspor de Turquía, el inglés Daniel Sturridge ahora no tiene club pero sí una sanción. ¿Cual? No podrá jugar hasta junio de 2020 porque fue suspendido, al estar involucrado en apuestas ilegales.

El castigo de la FA A Sturridge, que fue campeón de la Champions League en 2019 con Liverpool, es a raíz de un episodio ocurrido en enero de 2018, cuando todavía jugaba para los “Reds”. El delantero le envió un mensaje de WhatsApp a su hermano mientras él estaba en negociaciones para pasar al Sevilla español.

“Apuesta a que voy al Sevilla. Si pierde, te devolveré el dinero. Pero espera hasta las 18.00 horas. Hay una reunión pendiente a las 15.00 horas y debes apostar sólo después de que esté seguro de que será así”, le sugirió el futbolista a su familiar directo.

Si bien el pase finalmente no se concretó, la Federación Inglesa detectó este mensaje y actuó conforme al reglamento vigente. “Esto es devastador para mí. Estoy absolutamente destrozado por esto”, expresó Sturridge al conocer la sanción, que lo dejó con el pase en su poder.

My thoughts on the FA appeal hearing and TrabzonsporMy thoughts on the FA appeal hearing and Trabzonspor update 2020-03-02T16:37:13.000Z

Y en un video que difundió a través de sus redes sociales, completó: “Solo quiero decir que ha sido un proceso muy largo y prolongado en el último par de años y difícil concentrarme en mi fútbol. Continuaré haciendo campaña para que los futbolistas profesionales puedan hablar libremente con sus familiares y amigos cercanos, sin el riesgo real de ser acusados”.

4. El incentivo de Ronaldo a la plantilla del Valladolid

En pos de salvar del descenso al Valladolid, club que preside desde septiembre de 2018, el brasileño Ronaldo incentiva a su plantilla y brinda obsequios millonarios si logran los triunfos necesarios para lograr la permanencia. Y tras vencer al Espanyol no fue la excepción.

Según afirma la periodista Marina Marcos en su cuenta de Twitter, el brasileño le regalo a los futbolistas un iPhone y pasajes de avión a cada uno por obtener una necesitada victoria frente a los “Periquitos”, la cual sirvió para despegarse aún más del equipo catalán en la zona baja de la tabla de posiciones.

La victoria ante el @RCDEspanyol dejó algo más que tres puntos en el vestuario del @realvalladolid. @Ronaldo premió a los jugadores con un iphone y unos billetes de avión para que viajen en sus vacaciones. Jefes del mundo, tomad nota, son pequeños detalles que siempre gustan…😉 — Marina Marcos (@marinamarcosp) March 2, 2020

Un verano atrás, el actual mandamás del Valladolid sorprendió a los jugadores con un viaje a Formentera luego de sellar matemáticamente la continuidad en la Primera División de España.

¡Un sabio como pocos!

5. Un DT argentino que renuncia en los entretiempos

Debido a los malos resultados (tres derrotas consecutivas), el argentino Néstor Clausen no seguirá más como técnico de Deportivo Llacuabamba, equipo recién ascendido a Liga 1.

FUENTE: radio @ovacionweb https://t.co/0jNSKG4DHF pic.twitter.com/nv1aKNy4hS — Deivid Ramos Omero (@tirodegrazzia01) March 2, 2020

La curiosa costumbre del entrenador argentino Néstor Clausen es digna de remarcar, porque pocas veces se vio algo tan insólito en el fútbol mundial.

Clausen, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 86, dejó de ser el DT deL Deportivo Llacuabamba, club recién ascendido a la Primera División de Perú, luego de caer por 3 a 0 ante Alianza Universidad. Pero lo llamativo es que su renuncia fue ¡en el entretiempo!

Cuando sus futbolistas aguardaban en el vestuario para recibir la charla técnica que precisaban para dar vuelta el marcador, Clausen anunció su salida por los malos resultados obtenidos hasta el momento.

Lo que mal empieza… Recuerdan que Llacuabamba fichó a tres entrenadores en diez días del 2020? Primero fue el uruguayo Alejandro Larrea, luego el peruano Carlos Cortijo y, finalmente, el argentino Néstor Clausen que hoy dejó de ser el DT. Clubes chicha para dirigentes chicha. pic.twitter.com/j2FinfrK2q — Giancarlo Fiestas (@gianfc) March 3, 2020

“Ante Alianza Universidad, en el entretiempo (su club perdía 3-0) ya le había comunicado a los jugadores que no iba a continuar. Esto finalmente fue una decisión compartida con la dirigencia”, explicó el “Negro” en el programa “Hora Punta” de Radio Ovación.

Esta peculiar situación ya había sido protagonizada en otras dos oportunidades por el “Negro” Clausen: una en Oriente Petrolero de Bolivia, cuando durante un partido en 2018 se levantó abruptamente del banquillo y se retiró al camarín para presentar su renuncia. Más atrás en el tiempo, allá por 2006, el argentino dirigía al Sion de Suiza y optó por la misma metodología.

Si se habla de paciencia, no cuenten con Clausen…