Las lágrimas de Michael Jordan por Kobe Bryant que siguen conmoviendo al mundo

Han pasado solo unas horas desde que tuvo lugar el memorial-funeral en honor a Kobe Bryant y su hija Gigi en el Staples Center, de Los Ángeles, el hogar del equipo de toda la vida de Black Mamba, los Lakers y el mundo no para de hablar de Michael Jordan.

La estrella de la NBA, considerado una de las grandes glorias del baloncesto, participó del memorial, y su presencia no solamente fue muy significativa para la familia del deportista fallecido y sus millones de seguidores, sino que sacó a relucir su lado más sensible y conmovió con sus palabras a los presentes y a los televidentes que siguieron el evento.

La leyenda de la NBA pronunció un discurso que rápidamente llamó la atención de fanáticos y jugadores por igual.

Michael Jordan gives an emotional speech at Celebration of Kobe and Gianna Bryant | FOX SPORTSNBA Hall of Famer Michael Jordan delved deep into how much Kobe Bryant meant to him personally, and how he felt like Kobe was his little brother. Jordan could not hold back tears yet was somehow able to provide a moment of levity. #FOXSports #MichaelJordan #KobeBryant #GiannaBryant #NBA SUBSCRIBE to get the latest FOX Sports content: http://foxs.pt/SubscribeFOXSPORTS ►First Things First’s YouTube channel: http://foxs.pt/SubscribeFIRSTTHINGSFIRST ►UNDISPUTED’s YouTube channel: http://foxs.pt/SubscribeUNDISPUTED ►The Herd with Colin Cowherd’s YouTube channel: http://foxs.pt/SubscribeTHEHERD ►Speak For Yourself’s YouTube Channel: http://foxs.pt/SubscribeSPEAKFORYOURSELF ►LOCK IT IN’s YouTube Channel: https://foxs.pt/SubscribeLOCKITIN ►PBC ON FOX’s YouTube Channel: http://foxs.pt/SubscribePBCONFOX ►FOX Soccer’s YouTube channel: http://foxs.pt/SubscribeFOXSOCCER ►NASCAR ON FOX YouTube channel: https://foxs.pt/SubscribeNASCARonFOX ►WWE ON FOX YouTube channel: https://foxs.pt/SubscribeWWEONFOX ►CFB ON FOX YouTube channel: http://foxs.pt/SubscribeFAIRGAME ►SPEED – MOTORS on FOX’s YouTube Channel: https://foxs.pt/SubscribeSPEED Like Fox Sports on Facebook: http://foxs.pt/FOXSPORTSFacebook Follow Fox Sports on Twitter: http://foxs.pt/FOXSPORTSTwitter Follow Fox Sports on Instagram: http://foxs.pt/FOXSPORTSInstagram About FOX Sports: With exclusive highlights, original programming, and behind the scenes footage, FOX Sports' YouTube channel provides the sports content that fans are hungry for. FOX Sports coverage includes: College Basketball, College Football, MLB, NASCAR, NFL, Soccer, UFC, USGA events and the FIFA World Cup. FS1 original programs include: Undisputed, The Herd, Speak for Yourself, First Things First and more. Michael Jordan gives an emotional speech at Celebration of Kobe and Gianna Bryant | FOX SPORTS https://youtu.be/PoyhZz4vMOw Fox Sports https://www.youtube.com/c/FoxSports 2020-02-24T22:06:56.000Z

El discurso de Jordan de casi cinco minutos cubrió su relación con Bryant y su familia de la manera más honesta y emotiva, con la que Jordan abrió su corazón sin importar que las lágrimas se apoderaran de él y contagiara de emotividad a los oyentes.



“Estoy agradecido de estar aquí para honrar a Gigi y celebrar el regalo que Kobe nos dio a todos. Lo que logró como jugador de baloncesto, como empresario y narrador de historias, y como padre”, dijo la estrella de la NBA.



Llorando, Jordan dijo con humor durante el discurso: “Voy a tener que mirar otro meme llorando”.

Michael Jordan Cries at Kobe Bryant Memorial ServiceMichael Jordan says he’s going have to see another meme after he tears up giving Kobe eulogy 📌 SUBSCRIBE, LIKE & COMMENT for MORE! 📌 NEW HOH BACK TO SCHOOL MERCH: https://hoh.world/rub4g 📌 Check out our latest products: https://houseofhighlights.shop/ 📌 Follow our Instagram: https://www.instagram.com/houseofhighlights/ 📌 Follow our Facebook: https://www.facebook.com/houseofhighlights1 📌 Follow our Twitter: https://twitter.com/HoHighlights 📌 SUBSCRIBE, LIKE & COMMENT for MORE! —————— ▶️ WATCH HOH Originals: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSzf1Ot-A4MIJTfqF9mm0WBT ▶️ WATCH TTW Podcasts: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSwGkOvnE3gUxvlIBEl3Yo-5 ▶️ WATCH Instagram Moments: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSz3ngOnW-KrExOScABfYfTi ▶️ WATCH 2019-20 Players Highlights: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSzO5avP_DTAgtHuVFSsSrRr ▶️ WATCH 2019-20 Full Game Highlights: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSzraIU44yYfSb3PW7Q8V6mh ▶️ WATCH 2019-20 Best of NBA: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HppZy-GwSznNzog1_eJt7Y-Z4Uci_22 2020-02-25T01:38:40.000Z

Jordan agregó: “Kobe nunca dejó nada en la cancha. Y creo que eso es lo que él quería que hiciéramos. Nadie sabe cuánto tiempo tenemos, por eso debemos vivir el momento. Debemos disfrutar el momento. Debemos alcanzar, ver y pasar tanto tiempo como podamos con nuestra familia y amigos y con las personas que amamos por completo. Vivir el momento significa disfrutar de todos y cada uno con los que tenemos contacto”.

La leyenda de la NBA terminó su discurso diciendo: “Cuando Kobe Bryant murió, murió un pedazo de mí. Y mientras miro en esta arena y en todo el mundo, una parte de ti murió, o de lo contrario no estarías aquí. Esos son los recuerdos con los que tenemos que vivir y de los que aprendemos. Te prometo que, a partir de este día, viviré con los recuerdos de saber que tenía un hermano pequeño que intenté ayudar en todo lo que pude. Descansa en paz, hermanito”.

Vanessa Bryant’s inspirational and moving speech at Celebration of Kobe & Gianna Bryant | FOX SPORTSVanessa Bryant, wife of Kobe and mother of Gigi, spoke to each one, addressing each of her lost loved ones individually. Vanessa illustrated the Mamba mentality as she remained stoic and heroic throughout her speech. #FOXSports #VanessaBryant #KobeBryant #GiannaBryant #NBA SUBSCRIBE to get the latest FOX Sports content: http://foxs.pt/SubscribeFOXSPORTS ►First Things First’s YouTube channel: http://foxs.pt/SubscribeFIRSTTHINGSFIRST ►UNDISPUTED’s YouTube channel: http://foxs.pt/SubscribeUNDISPUTED ►The Herd with Colin Cowherd’s YouTube channel: http://foxs.pt/SubscribeTHEHERD ►Speak For Yourself’s YouTube Channel: http://foxs.pt/SubscribeSPEAKFORYOURSELF ►LOCK IT IN’s YouTube Channel: https://foxs.pt/SubscribeLOCKITIN ►PBC ON FOX’s YouTube Channel: http://foxs.pt/SubscribePBCONFOX ►FOX Soccer’s YouTube channel: http://foxs.pt/SubscribeFOXSOCCER ►NASCAR ON FOX YouTube channel: https://foxs.pt/SubscribeNASCARonFOX ►WWE ON FOX YouTube channel: https://foxs.pt/SubscribeWWEONFOX ►CFB ON FOX YouTube channel: http://foxs.pt/SubscribeFAIRGAME ►SPEED – MOTORS on FOX’s YouTube Channel: https://foxs.pt/SubscribeSPEED Like Fox Sports on Facebook: http://foxs.pt/FOXSPORTSFacebook Follow Fox Sports on Twitter: http://foxs.pt/FOXSPORTSTwitter Follow Fox Sports on Instagram: http://foxs.pt/FOXSPORTSInstagram About FOX Sports: With exclusive highlights, original programming, and behind the scenes footage, FOX Sports' YouTube channel provides the sports content that fans are hungry for. FOX Sports coverage includes: College Basketball, College Football, MLB, NASCAR, NFL, Soccer, UFC, USGA events and the FIFA World Cup. FS1 original programs include: Undisputed, The Herd, Speak for Yourself, First Things First and more. Vanessa Bryant’s inspirational and moving speech at Celebration of Kobe & Gianna Bryant | FOX SPORTS https://youtu.be/ccqNVAqDsD8 Fox Sports https://www.youtube.com/c/FoxSports 2020-02-25T00:26:02.000Z



El 26 de enero pasado, la leyenda de los Lakers, Kobe Bryant, falleció trágicamente en un accidente de helicóptero junto con otras ocho personas, incluida su hija Gianna “Gigi”. Las otras personas que murieron en el accidente fueron el piloto Ara Zobayan, la compañera de equipo de Gianna, Payton Chester y su madre Sarah Chester, una de las compañeras de equipo de Gianna, Alyssa Altobelli, y los padres de Altobelli, Keri y John.