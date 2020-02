Arde Barcelona: así lo tomaron las principales portadas

Lionel Messi hizo público su malestar contra la cúpula del club catalán en su cuenta de Instagram, tras los dichos del director deportivo, Eric Abidal, en los que había manifestado que “muchos futbolistas no estaban satisfechos ni trabajan mucho, y también había un tema de comunicación interna”.

Por ese motivo, el máximo goleador del Barcelona tomó la palabra y le contestó con dureza a Abidal:

“Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.

Así lo tomaron algunos medios importantes de España y de la Argentina:

Después de está guerra pública entre los dos pesos pesados del Barcelona, la gran duda pasa por saber si Messi renovará su vinculo con el equipo cuando se le termine el contrato en junio de 2021, un verdadero misterio que sin dudas tendrá más capítulos.