Lionel Messi critica a Eric Abidal por sugerir que el plantel echó a Valverde

Pocas veces se lo vio molesto, y casi siempre se debió a las críticas recibidas por su desempeño en la Selección Argentina. Sin embargo, en esta oportunidad Lionel Messi abrió un frente de tormenta en el Barcelona con sus duras críticas a Eric Abidal, actual secretario deportivo del club culé, quién sugirió que “algunos jugadores” querían la salida de Ernesto Valverde.

¿Qué dijo Abidal? El exfutbolista francés brindó una entrevista al diario español Sport y aseguró que, tras el último clásico contra el Real Madrid del pasado 18 de diciembre, la plantilla “empezó a concretar” el final del ciclo de Valverde, que finalmente ocurrió casi un mes después.

“Miraba los partidos y no miraba el resultado, sino cómo se jugaba, la táctica, el trabajo de los jugadores que no jugaban mucho. Me fijo en esos detalles. Muchos jugadores no estaban satisfechos, ni trabajaban mucho, y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión”, argumentó su bombazo Abidal, quien seguramente no haya imaginado la reacción de Messi cuando realizó tales declaraciones.

“La Pulga”, ni lerdo ni perezoso, rompió el molde que lo caracteriza como una persona tranquila y poco mediática para utilizar su cuenta de Instagram y cruzar al exdefensor galo. “Habría que dar nombres porque si no se está ensuciando a todos”, disparó Leo, sin pelos en la lengua.

Y en ese mismo sentido fue el comienzo de su descargo: “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien”.

Según el mejor futbolista del planeta, “los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman”.

“Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, cerró Messi.

Abidal y Messi compartieron grandes éxitos como jugadores del blaugrana. Incluso fue Leo uno de los que más se puso a disposición del exdefensor cuando atravesó el peor momento de su vida a raíz de un cáncer de hígado. Pero los tiempos cambian y algunas personas, evidentemente, pierden la memoria.