Amenazan a mujer que dijo que Kobe Bryant merecía morir: ¿quién es Liza Sejkora?

Liza Sejkora es la directora de escuela que anda en el ojo del huracán, luego de haber hecho desafortunados comentarios contra el fallecido Kobe Bryant sin ningún tipo de consideración con la familia del exjugador.

La mujer, quien se fue de la escuela Camas, en Washington, apareció en los titulares nacionales después de sugerir en Facebook que sentía que Kobe Bryant merecía morir. Ella renunció a su puesto en la Escuela Secundaria Camas después de recibir múltiples amenazas.

Bryant, su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas murieron en un accidente de helicóptero el 26 de enero de 2020, y ella no tuvo consideración al hacer sus comentarios. Horas después de la noticia, Sejkora escribió en su página de Facebook: “No voy a mentir. Me parece que el karma alcanzó a un violador hoy”.

Sejkora se refería al caso de 2003, en el que Bryant fue acusado de agredir sexualmente a una mujer de 19 años en una habitación de hotel. Bryant insistió en que la actividad sexual fue consensuada. El caso fue cerrado después de que la mujer se negó a declarar. Bryant nunca fue condenado por un delito y llegó a un acuerdo con la mujer fuera de los tribunales.



Desde entonces, Sejkora eliminó la publicación y se disculpó. El distrito escolar la colocó en licencia administrativa el 5 de febrero, antes de anunciar que había presentado su carta de renuncia dos días después.El mensaje de Liza Sejkora sobre Kobe Bryant recibió rápidamente la condena en redes sociales.

Cuando lo escribió, circulaba la noticia de que la hija de Bryant estaba entre los que murieron en el accidente del helicóptero.



Los críticos la repudiaron y le preguntaron a Sejkora si creía que Gianna también merecía morir.

Sejkora eliminó la publicación aproximadamente una hora después de publicarla en su página personal. Pero el daño fue hecho.

Las capturas de pantalla ya se habían compartido entre los miembros de la comunidad, incluidos los padres y los estudiantes del Distrito Escolar de Camas.



Según el Post-Record de Camas, Sejkora siguió con un segundo mensaje de Facebook. “Acabo de eliminar una publicación. Se eliminó porque los comentarios perdieron mi intención. Eres libre de juzgarme por la publicación de la misma manera que soy libre de juzgar a la persona de la que se trataba la publicación. Además, si estás sorprendido, digo lo que pienso en mi página, estoy sinceramente sorprendida”.

El superintendente del distrito escolar de Camas, Jeff Snell, explicó que no apoyaba los comentarios de Sejkora en Facebook. “Cada vez que hay una pérdida de vidas, espero que todos nos unamos y nos unamos a eso. No se encontró de esa manera. Eso es realmente desafortunado”, dijo a la prensa.



Desde entonces, Sejkora eliminó o suspendió sus cuentas de redes sociales.

Liza Sejkora emitió una disculpa a los padres y estudiantes de la Escuela Secundaria Camas en un correo electrónico que se envió el lunes 3 de febrero. Según The Columbian, Sejkora escribió que su publicación de Facebook sobre Kobe Bryant se basó en una reacción “personal” y que sus “emociones y experiencias pasadas obtuvieron lo mejor” de ella “en ese momento”. Ella describió su comentario sobre el karma como “inapropiado e insípido”.

Sejkora agregó que no había seguido las lecciones que intentan impartir a los estudiantes de la Preparatoria Camas. “En educación, les recordamos a los estudiantes que piensen antes de publicar en línea, especialmente cuando los sentimientos están inflamados”.

Sejkora se disculpó nuevamente en un video que compartió en Youtube y dijo que tomó una “decisión precipitada” al publicar su opinión en Facebook. Explicó que cuando lo escribió, aún no se había dado cuenta del “alcance de la tragedia”.

Sejkora también dijo que estaba comprometida a restablecer la confianza con los estudiantes y la comunidad.

Liza Sejkora y el distrito escolar recibieron amenazas después de su publicación sobre Kobe Bryant. Los policías de Camas aumentaron su presencia en el campus a la luz de la reacción violenta.

Los funcionarios del distrito informaron a los padres por correo electrónico el 4 de febrero que Sejkora había sido puesta en licencia administrativa. El superintendente Jeff Snell explicó que la decisión se tomó en parte por preocupación por la seguridad de Sejkora, así como por la seguridad de los estudiantes y el personal.

Sin embargo, la renuncia de la directora de escuela no calmó la frustración de muchos estudiantes de la Secundaria Camas. El jueves 6 de febrero, un gran grupo de alumnos salió del edificio en protesta.

Los estudiantes corearon el nombre de Kobe Bryant y también guardaron un momento de silencio para honrar su memoria.

La estudiante Kaeden Blackmon dijo al Clark Today: “Quería hacer la huelga por el recuerdo de Kobe Bryant porque siento que nuestra directora, la doctora Sejkora, no nos representó”.

La protesta terminó pacíficamente y los estudiantes regresaron a clase.