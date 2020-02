De todos los jugadores actuales de Los Angeles Lakers, Dwight Howard tuvo la relación más complicada con el fallecido Kobe Bryant.

Los dos fueron compañeros de equipo durante la temporada 2012-13, pero la permanencia de Howard con los Lakers fue corta, ya que se lanzó a los Houston Rockets a la agencia libre después de una temporada en púrpura y oro.

Si bien hubo cierta tensión mientras Howard todavía estaba en el equipo, la pelea entre los dos se desbordó cuando se enfrentaron en el Staples Center la siguiente temporada.

VídeoVideo related to ¿dwight howard odiaba a kobe bryant?: el jugador hizo esta confesión 2020-02-07T00:12:15-05:00

Los dos parecían haber reparado su relación recientemente, reconectándose en un juego de los Lakers. Sin embargo, cuando Bryant murió trágicamente en un accidente de helicóptero en las que murieron a otras ocho personas, incluida su hija Gianna, Howard estaba desconsolado.

“Mucha gente pensó que Kobe y yo nos odiamos y cosas así. Hubo momentos en los que simplemente no nos entendimos”, dijo Howard a los periodistas después de la victoria de 129-102 de los Lakers contra los Spurs de San Antonio el martes. “No tuve la oportunidad de decirles lo agradecido que estaba por nuestro tiempo juntos. Y (cómo) agradecido, ya saben, iba a estar de vuelta aquí en Los Ángeles y cosas así. Eso fue bastante difícil para mí. Lo tomé muy duro, la muerte de Kobe. Mi corazón está con la familia y todas las familias afectadas y la nación Lakers”.

Kobe Bryant: Revelan posibles causas de la trágica muerte del exjugador | Al Rojo Vivo | TelemundoExpertos en naves aéreas analizan el trágico accidente de Kobe Bryant y revelan cuáles fueron las posibles fallas del helicóptero. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1HwWM9Y Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo con María Celeste” es una revista noticiosa que, en una hora, lleva al televidente en un recorrido a través del mundo. Es una “paella informativa” que ofrece algo para todos los gustos: noticias locales e internacionales, entretenimiento, moda, entrevistas en vivo, investigaciones especiales, notas de interés humano, salud, alertas al consumidor y lo nuevo en tecnología. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. FOLLOW US TWITTER: http://bit.ly/1FcNEf3 LIKE US ON FACEBOOK: http://bit.ly/1xwNmKZ Kobe Bryant: Revelan posibles causas de la trágica muerte del exjugador | Al Rojo Vivo | Telemundo youtube.com/c/alrojovivo 2020-01-29T01:28:32.000Z

Howard está teniendo una temporada resurgente con los Lakers, promediando 7.5 puntos y 7.8 rebotes en solo una sombra a menos de 20 minutos de la banca. También ha recolectado 1.4 bloqueos, proporcionando una presencia defensiva clave para el equipo.



Esta semana se reveló que Howard participaría en el concurso de volcadas, que ganó en 2008. Los grandes de los Lakers revelaron el martes que iban a contar con la ayuda de Bryant en el evento.

VídeoVideo related to ¿dwight howard odiaba a kobe bryant?: el jugador hizo esta confesión 2020-02-07T00:12:15-05:00



“Es realmente difícil para mí expresar con palabras cómo me sentía sobre la situación”, dijo Howard a los periodistas. “Nunca pensé que vería a un compañero de equipo mío fallecer en una edad tan temprana. Me golpeó fuerte. Me dolía mucho. Todo el año solo quería mostrarle que haría lo que sea necesario para ayudar a este equipo”, dijo Howard. “Me puse sus zapatos desde que comenzó la temporada. Lo quería en el concurso de volcadas. Y solo verlo irse, así como así… Para todos nosotros aquí debemos apreciar el tiempo que tenemos en esta tierra. No podemos tomar cualquier momento, tomar cualquier cuerpo o dar cualquier cosa por sentado”.



Mientras que Howard recientemente rompió su silencio sobre la muerte de Bryant a los medios, su primera reacción a la noticia salió en Instagram.

“Los hermanos pelean, discuten, incluso se odian a veces. Pero nunca dejamos de amarnos. Te amo, te amamos Gracias por inspirar al mundo de tantas maneras. La gente se asegurará de que nos digamos todos los días que nos amamos. Nunca sabemos lo que puede pasar en la vida. Vamos a apreciar la vida y el uno al otro mientras estamos aquí. Maldita sea, Shole extrañará a Kobe y Gigi sentados al lado de la cancha mirándonos esta temporada. Que descansen en paz Kobe y Gigi. Esta temporada está dedicada a Kobe“, dijo el jugador en su red social.