TOP 5: Noticias de Deportes – 22 de Febrero de 2020

Se filtraron las nuevas camisetas del Barcelona, el DT del Leganés estalló por la salida de Martin Braithwaite, Sergio Ramos podría ir a los Juegos Olímpicos, el show de Mourinho en conferencia de prensa y la peculiar respuesta de Jürgen Klopp a la carta de un niño del Manchester United. Las noticias más importantes del día.

1. Así serán las nuevas camisetas del Barcelona

En plena disputa mano a mano con Real Madrid por conquistar La Liga y antes de disputar los octavos de final de la Champions League frente a Napoli de Italia, en Barcelona ya piensan en la próxima temporada porque en las últimas horas se conocieron las nuevas equipaciones que utilizarán en la 2020/21.

Tal cual informa el sitio Mundo Deportivo, emisarios de Nike se habrían acercado a las instalaciones del Barcelona para que los futbolistas conozcan los nuevos diseños, cuya mayor novedad pasa por el regreso de las franjas verticales azules y rojas en el modelo titular.

La misma está inspirada en la que lucieron Paulino Alcántara y sus compañeros durante la temporada 1919/20,, marcando la primera etapa dorada del club catalán.

Mientras que la segunda camiseta será negra casi en su totalidad, salvo por unos vivos en el cuello y mangas, la alternativa será similar a la suplente pero dominará el rosa, con detalles en negro.

2. El DT del Leganés, tras la ida de Braithwaite: “Nos han chingado”

El Leganés se ha quedado sin Braithwaite (y sin En-Nesyri), pero Aguirre se lo toma con humor, desata las risas en rueda de prensa y sigue pensando en positivo. ¡¡Grande, Javier!! 👏👏👏 pic.twitter.com/MkhQe1GYRw — MARCA (@marca) February 21, 2020

El traspaso del danés Martin Braithwaite al Barcelona retumbó en el seno del Leganés, cuyo entrenador Javier Aguirre se mostró molesto por la salida de uno de sus jugadores titulares con la temporada en plena competencia.

“Creo que nos chingaron, como se dice en México. Tu no te imaginas que yendo en último lugar nos zumben a dos jugadores, así, pum, ventilao. Pero hoy ha salido el sol y mientras la FIFA nos deje jugar con 11, fantástico. Yo estoy contento con lo que tengo”, analizó el entrenador mexicano, disconforme porque también perdió al marroquí Youssef En-Nesyri (Sevilla).

Y completó: “No sé qué le va a aportar Braithwaite al Barça, no lo voy a decir, ellos sabrán por qué le ficharon. Nunca me había pasado que te saquen a un jugador en un día, no te lo imaginas. Tengo 26 jugadores, sería una falta de respeto decir que estamos jodidos, porque son buenísimos”.

🤙 @MartinBraith ha entrado en la convocatoria del #BarçaEibar Ayer ya pisó por primera vez el Camp Nou vestido de 🔵🔴 VÍDEO COMPLETO

👇👇👇https://t.co/VwyTAwoALZ pic.twitter.com/HMreqZcrk6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 21, 2020

Leganés pelea por no descender y Aguirre, que se destaca por ser sincero en sus declaraciones, admitió lo complejo que será obtener la permanencia en La Liga. “Ya no sé qué inventar, se me acabaron los conejos de la chistera. Vamos a pelear como animales, con el ejemplo del Getafe y del Atleti esta semana. Los chicos están bien. No voy a permitir el más mínimo pretexto para no dar absolutamente todo. Hay que jugar cada pelota como si fuera la última, y el que no lo entienda, estará afuera de la lista o en el banco. El reto es mayúsculo, necesitamos a la afición y están con nosotros”, concluyó.

3. ¿Sergio Ramos a Tokio 2020? La postura de Zinedine Zidane

⚽🥇 Zinedine Zidane defiende el sueño olímpico de @SergioRamos 🇪🇸 📌 "Claro que debería ir a #Tokio2020, es muy bonito jugar para tu país" Los JJOO se viven en @Eurosport_ES 📺 y https://t.co/x56wEW7l6O 📲 pic.twitter.com/mf57dWnhoU — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 21, 2020

Los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 aparecen en el posible horizonte del español Sergio Ramos, que tiene el sueño de conseguir una medalla con su Selección para poner el broche de oro a una extensa y exitosa trayectoria como referente de la “Furia Roja”. Y Zinedine Zidane, su entrenador en Real Madrid, fue claro en cuanto a sus intenciones si el defensor fuera convocado.

“Si él quiere ir, yo lo voy a apoyar”, sentenció Zidane en conferencia de prensa, a lo que añadió: “Los Juegos Olímpicos son otra cosa. Es algo magnífico, son todos los deportes juntos. Vivir una experiencia así es magnífico”.

Si bien “Zizou” lamentó no haber ido con el seleccionado francés a una cita olímpica, reconoció: “He hablado con los que han vivido los JJOO y dicen que es una experiencia fabulosa, incluso para alguien de su edad”.

Cabe destacar que el reglamento del fútbol olímpico permite solo tres futbolistas mayores de 23 años, por lo cual Sergio Ramos sería una de las excepciones en la posible nómina. Experiencia y calidad, le sobran.

4. El show de Mourinho en plena conferencia de prensa

Jose Mourinho lost it in today’s press conference 😂 pic.twitter.com/NkG7bPgoAD — ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2020

Si hay un personaje divertido, ocurrente y versátil en el mundo del fútbol, ese es el portugués José Mourinho. Y el entrenador del Tottenham no defraudó en la conferencia de prensa previa al partido contra el Chelsea, ya que protagonizó un increíble show.

El ida y vuelta con los periodistas fue la primera perlita de la tarde, ya que el peculiar “Mou” tuvo originales respuestas que sorprendieron a los presentes. Al ser consultado por el regreso a las canchas del coreano Heung-Min Son, que sufrió fractura de brazo, el ex DT del Real Madrid inició con su repertorio.

“Según él -apuntando al médico de la plantilla- en semanas. Un número de semanas. Un gran número de semanas. Unos pocos meses…”, bromeó entre risas de cara a su entrevistador. Luego llegó el turno de las preguntas por Harry Kane y Dele Alli, situación que sirvió para que todos estallen de risa dada la recurrencia por indagar por la salud de sus futbolistas.

😂 Es viernes y José Mourinho también lo sabe 😎 #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿pic.twitter.com/TfhZonjJhH — DAZN España (@DAZN_ES) February 21, 2020

Pero eso no fue todo. La sala donde estaban Mourinho y los periodistas fue “invadida” por pequeños hinchas de los “Spurs, y el entrenador no dudó en ponerse a jugar con ellos.,

Simplemente Mourinho…

5. Así respondió Klopp a un niño hincha del Manchester United

Responsable excluyente del exitoso presente que atraviesa el Liverpool inglés, el entrenador alemán Jürgen Klopp no solo sorprende dentro de la cancha con sus aciertos si no que, además, es ejemplo fuera de ella por los nobles gestos que lo caracterizan.

Un niño llamado Daragh, de 10 años y fanático de Manchester United, le envió una carta a Klopp para expresarle su preocupación por la increíble racha invicta de los “Reds” y, además, implorarle que su equipo deje de ganar.

“Querido Jürgen Klopp, me llamo Daragh. Tengo 10 años. Soy del Manchester United y la razón por la que escribo es para quejarme. El Liverpool está ganando demasiados partidos. Si gana nueve más conseguirá el récord de imbatibilidad del fútbol inglés. Siendo fan del United es muy triste. Por eso la próxima vez, por favor, haz que pierda el Liverpool. Solo tendrías que dejar al otro equipo marcar. Espero haberte convencido de no ganar la liga o cualquier otro partido otra vez. Sinceramente, Daragh”, reza el pedido del pequeño simpatizante de los “Red Devils”, que actualmente luchan por conseguir un puesto para copas europeas.

HILO

Un hincha de 10 años de ManUtd le envió una carta a Klopp pidiéndole que no gane más partidos porque eso lo ponía muy triste. La respuesta de Jürgen: "Desafortunadamente, no puedo cumplir tu pedido. Es mi trabajo hacer todo lo que pueda para ayudar a ganar a Liverpool…"😂 pic.twitter.com/XL5DPYquP4 — OLSC Buenos Aires (@OLSC_BA) February 20, 2020

Para sorpresa del niño, Klopp le contestó a los pocos días con una original pero sincera respuesta: “Querido Daragh, antes de nada quería darte las gracias por escribirme. Sé que no me has enviado buena suerte o algo de eso pero siempre es bueno escuchar a un joven aficionado al fútbol, así que no importa para lo que sea, aprecio que te hayas puesto en contacto conmigo. Desafortunadamente, en esta ocasión no puedo garantizarte que vaya a acceder a tu petición. Por mucho que quieras que el Liverpool pierda, mi trabajo es hacer todo lo posible para que el Liverpool gane y hay millones de personas por todo el mundo que quieren que eso ocurra, así que no quiero fallarles. Por suerte para ti, hemos perdido partidos en el pasado y los perderemos en el futuro porque esto es fútbol. El problema es que cuando tienes diez años piensas que todo va a ser siempre como es ahora, pero te puedo decir con 52 años que definitivamente este no es el caso. Después de haber leído tu carta, de lo que puedo estar seguro es de tu pasión por el fútbol y por tu equipo. El Manchester United es afortunado por tenerte. Espero que si nosotros tenemos la suerte de ganar más partidos y quizá levantar más títulos no estés decepcionado, porque aunque nuestros clubes sean grandes rivales, también tenemos un gran respeto el uno por el otro. Para mí, de eso es de lo que trata el fútbol. Cuídate y buena suerte”.

¡Aplausos!