FOTOS: El radical cambio de look de José Mourinho se viralizó y estallaron las burlas

A poco de visitar a Aston Villa por la 26a fecha de la Premier League inglesa con su Tottenham, el portugués José Mourinho no es noticia por resultados deportivos si no más bien por su inesperado cambio de look.

“Mou” aprovechó el receso del campeonato inglés, tras la última victoria frente al Southampton, para pasar por la peluquería y realizarse un cambio de imagen. Pero la modificación elegida no solo llamó la atención por lo drástica de la misma, ya que el invierno europeo presupone que el portugués la pasará mal en algunas ocasiones gélidas.

El DT de los “Spurs” sorprendió al mundo del fútbol con su corte de pelo “a uno”, como él mismo lo explicó durante una reciente entrevista para Sky Sports. Sin embargo, también confesó que no fue por elección propia…

“A veces me gusta sentir el frío y cambiar un poco”, comenzó bromeando el luso., pero luego completó: “En este caso me quedé dormido y cuando desperté vi que estaba tan mal que dije que cortara más. El cabello volverá a crecer”.

"This time it was not the case, this time I fell asleep!" 👨‍🦲 Jose Mourinho spends winter break scouting @DieRotenBullen ahead of Champions League clash: https://t.co/6s52GNc0y2 pic.twitter.com/fRNuEuNF5h — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 10, 2020

Días atrás, Mourinho fue “pescado” por las cámaras en el Allianz Arena de Múnich analizando al Leipzig, su próximo rival de Champions League, camuflado entre los espectadores y luciendo una gorra que disimulaba su flamante pelada.

Que hermoso sujeto es Mourinho camuflado en Alemania. pic.twitter.com/EwUngBVOhz — Escobas y bidones (@escobasybidones) February 9, 2020

Apenas unos minutos de hacerse conocida la nueva imagen de “Mou” alcanzaron para que el portugués se transforme en meme, a través de las distintas redes sociales., Preso de sus palabras, muchos apelaron a una vieja frase suya en la que se diferenciaba de Pep Guardiola, justamente, comparando sus cortes de pelo. “Si disfrutas lo que estas haciendo, no pierdes el pelo. A Guardiola no le gusta el fútbol, tiene la cabeza calva”, disparó durante 2014, cuando todavía dirigía al Chelsea inglés.

Mou en 2014: "Si disfrutas lo que estás haciendo, no pierdes el pelo". 💇🏻‍♂️ Mourinho después de convertirse en el entrenador del Tottenham 🤣 pic.twitter.com/H0dFXGRodo — 👺🏐🐔 (@jhol_acm) February 8, 2020

La vai o Mourinho pelo cano da banca pic.twitter.com/F8tZyPOag0 — Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus 🇵🇹👈 (@Sier2012) February 5, 2020

Marcando tendencia

Si hay un personaje peculiar, ocurrente y divertido dentro del mundo del fútbol, ese es José Mourinho. Siempre noticia por declaraciones o reacciones, el portugués también dio que hablar semanas antes por la insólita corrida que protagonizó durante el encuentro ante Wolverhampton.

Fastidioso con el árbitro de turno y en medio de la alegría por el penal atajado de Hugo Lloris a İlkay Gündoğan, “Mou” fue notificado que Raheem Sterling estaba amonestado y podría haber sido expulsado por simular una falta dentro del área rival y reaccionó airadamente contra el cuarto árbitro. Corrida a lo Usain Bolt y otro episodio de su imperdible trayectoria.

¡Único!

Jose Mourinho goes from big smiles to complete rageJose Mourinho Tottenham Manchester City 2020-02-02T20:03:16.000Z