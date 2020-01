Top 5: Noticias de Deportes 09 de Enero de 2020

El mundo del deporte estuvo lleno de mucha acción en la última jornada, y el balompié está llenando los titulares de este jueves con el triunfo del Real Madrid que lo acerca a la final de la Supercopa, y la goleada del PSG contra el Saint Etienne, donde Mauro Icardi fue el rey absoluto de la gala.

En noticias de boxeo, el ruso Sergey Kumin protagonizó un terrible comportamiento que lo tiene en el ojo del huracán, mientras que el gran Cristiano Ronaldo parece haber vivido una humillación a su ego, luego de que una reconocida lista de los mejores futbolistas del planeta para el 2020 lo dejara por fuera.

1. Real Madrid va para la final de la Supercopa

GOALS AND HIGHLIGHTS | Valencia 1-3 Real Madrid | Spanish Super Cup

El Real Madrid protagonizó un partido de lujo contra el Valencia, y no solamente dio muestra de su casta en la cancha con un marcador de 3-1, sino que de paso se ganó el boleto para la final de la Supercopa de España. Los goles de los merengues fueron obra de Toni Kroos, al minuto 15, Isco, al 39 y Luka Modric, al 65. El gol del honor del Valencia fue obra de Daniel Parejo al final del juego que parecía terminar en goleada.



2. Cristiano Ronaldo por fuera de los mejor pagados del mundo

CRISTIANO RONALDO THE BEST OF 2019! | CR7'S JUVENTUS GOALS & SKILLS

Cristiano Ronaldo es considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, o al menos uno de los tres mejores. Pero en un hecho que muchos califican de humillante para el ego del futbolista, el CR-7 se quedó por fuera del ranking del reconocido Observatorio de Fútbol CIES que presentó la lista de los jugadores más costosos del 2020 y el portugués quedó afuera.

El campeón absoluto de la selección, quien cada vez se consolida como uno de los genios más apetecidos y reconocidos del deporte es el francés Kylian Mbappé, del PSG, valorado en 265,2 millones de euros. Figuras como Zidane no ocultan su deseo de tenerlo en sus filas. Los cinco primeros lugares los completan Raheem Sterling, Mohamed Salah, Jadon Sancho y Sadio Mané.



3. El boxeador Sergey Kuzmin noqueó a su sparring

Indignación fue lo que generó el comportamiento del boxeador ruso Sergey Kumin, quien en un entrenamiento dejó ver una mala conducta deportiva, tras noquear al compañero con el que estaba practicando para su próximo combate.

Tal y como se aprecia en un video que está recorriendo internet, el pugilista tiró a la lona a otro boxeador con el que estaba haciendo sparring y a pesar de haberlo dejado en estado inconsciente, no hizo nada por auxiliarlo. Por el contrario, su reacción fue irse hacia su esquina y dejar a su compañero sin ayuda, tirado, esperando a que su entrenador acudiera a socorrerlo.

Sergey no se imaginó que el video de lo ocurrido sería publicado en redes sociales, lo que lo tiene en el ojo del huracán por su falta de sensibilidad y humanidad.



4.Los Lakers interesados en traspaso de Davis Bertans

Los Angeles Lakers parecen estar ocupados durante la temporada de fecha límite de traspasos. Y a medida que los Lakers buscan formas de continuar mejorando su lista, están mirando a varios veteranos. No solo están interesados ​en el jugador de los New York Knicks, Marcus Morris, y el recientemente retirado Darren Collison, sino que también están mirando a Davis Bertans del Washington Wizards.

Bertans ocupa el segundo lugar en los Wizards con 15.4 puntos por juego en un puesto de banca. De sus 28 apariciones en la temporada, solo ha visto cuatro aperturas. Los Lakers están mostrando interés en intercambiarlo por el alero letón de alto vuelo, como informó originalmente Chase Hughes de NBC Sports.



5.La goleada del PSG al Saint Etienne con Icardi como rey

PSG vs Saint-Etienne 6-1 – All Goals & Extended Highlights 2020

Este miércoles fue un día de gloria para el PSG, luego de protagonizar un excelente partido contra el Saint Etienne, que no solamente se convirtió en una majestuosa goleada de 6-1, sino que además envió al equipo de Neymar a la semifinal de la Copa de la Liga Francesa.

El encuentro estuvo como para alquilar balcón, y a pesar de que el equipo parisino se lució, el gran rey de la gala futbolera fue el gran Mauro Icardi, quien marcó tres de los seis goles de su club.

El ex Inter de Milán abrió el marcador y supo ejecutar en dos ocasiones más, mientras que el resto del coctel de anotaciones corrió por cuenta de Neymar, un autogol de Jessy Moulin y un golazo de Kylian Mbappé. El gol del descuento del equipo rival fue obra de Yohan Cabaye.