El Real Madrid quiere cambiar a dos jugadores por Pogba: ¿a quiénes?

Faltan solo unas semanas para que vuelva a abrirse el período de contrataciones y cambios en las plantillas de los principales equipos de fútbol de Europa. Y justo cuando el Real Madrid vive una buena temporada, el conjunto merengue quiere hacer unos cambiecillos para mejorar la eficiencia del equipo y garantizar que la mala racha que vivieron el año pasado no vuelva a aparecerse en su camino.

Y aunque la figura principal que Zidane quisiera tener con los blancos es el gran Mbappé, por ahora esa opción no parece estar muy concreta por asuntos de negociaciones, pero el director técnico ya le echó el ojo a otro futbolista de lujo, y espera que le aprueben un cambiazo para que las arcas del equipo no se vean afectadas.

La intención del Real Madrid es traerse a Pogba, quien actualmente milita en el Manchester United, y entregarle al equipo británico como pago a James Rodríguez y a Gareth Bale, a quienes Zidane no ve ya con los mismos buenos ojos de sus primeros partidos.

Así lo aseguran varios medios como Daily Mail y L’Equipe, donde se afirmó que los merengues presentarán su oferta en los próximos días y que Zidane está cruzando los dedos para que los británicos le den el sí por su compatriota.



Sobre James y Bale el director técnico ha hecho buenos comentarios e indudablemente su talento jamás ha sido puesto en duda, pero es bien sabido que ellos dos no son los más cercanos al corazón de Zidane.

El Real Madrid no quiere comprometer su efectivo en ninguna contratación, por lo que considera que hacer semejante oferta de intercambio pudiera ser bien recibido por los británicos para cubrir los $180 millones de dólares que se estima vale el pase de Pogba.

Fuentes cercanas al equipo merengue aseguran que los directivos blancos consideran que esa oferta es justa, pero tienen claro que muy seguramente de aceptar, los ingleses pudieran exigir que se metan la mano al bolsillo con dinero extra.

Aunque Pogba no se ha referido específicamente a esta noticia del intercambio, el francés sí ha dicho públicamente que le gustaría poder jugar en algún momento de su carrera en las filas del Real Madrid.

Fans de James aseguraron que su eventual salida pudiera darle la oportunidad al colombiano de destacarse más en un equipo que lo valore verdaderamente y sepa explotar todo su potencial, pues desde que regresó al Real Madrid es evidente que en los planes de Zidane el novio de Shannon de Lima no aparece como la gran estrella cuando arma al equipo.