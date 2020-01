TOP 5: NOTICIAS DE DEPORTES 10 de Enero del 2020

El mundo del deporte tuvo una jornada llena de mucha acción, y esta vez los principales titulares los llena el partido entre el Barcelona contra el Atlético de Madrid, que dejó llorando al equipo de Messi que no pudo llegar a la final de la Supercopa.

Asimismo, y luego de más de tres décadas, Maradona confesó detalles insospechados sobre la famosa “mano de Dios” en el Mundial de México. Por otro lado, crece la expectativa sobre lo que pasará con el retorno de Conor McGregor al cuadrilátero y hay rumores de salida en los Nicks.

Si quieres enterarte de estas y otras noticias de la jornada, sigue leyendo aquí:

1. Atlético de Madrid derrotó al Barcelona y va a la final de la Supercopa

Atlético de Madrid derrotó al Barcelona y va a la final de la Supercopa este domingo, en un partido no apto para cardiacos, que generó todo tipo de burlas y memes contra el equipo de Messi. A pesar de que el Barza parecía tener todo para avanzar a la final, el partido terminó con un marcador de 3-2, a favor de los madridistas, en un encuentro jugado en el Estadio King Abdullah Sports City de Arabia Saudita.

En el primer tiempo los pupilos de Ernesto Valverde no pudieron anotar, a pesar de estar dominando. Koke abrió la cuenta a favor del Atlético en el segundo tiempo y aunque Lionel Messi anotó al minuto 51, tras haber sido anulado un gol suyo por el VAR, y Antoine Griezmann aumentó la diferencia al minuto 62.

Acto seguido vino un gol de Piqué, que también le anularon y cuando nadie lo creía posible, los del Atlético de Madrid dieron una tremenda remontada con goles de Álvaro Morata al minuto 81 y Ángel Correa al 86, de la que el Barcelona no se repuso y al final se fue con la derrota.



2. Maradona revela detalles de “la mano de Dios”

Han pasado ya más de 33 años desde que Maradona protagonizó la tan sonada jugada en la que anotó un gol con la mano en un hecho bautizado como “la mano de Dios”, y el argentino se atrevió a tocar el tema y reveló detalles de aquel momento que le dio el triunfo a Argentina por los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Inglaterra.

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos los de la defensa eran todos grandotes. Sansom, por ejemplo, el que me da el pase a mí, porque Valdano no me da el pase a mí, sino que lo anticipa Sansom… Él quiere jugar para atrás… Entonces, cuando vi yo que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba… digo no la alcanzo nunca: ‘¡por favor bajá, bajá por favor! Ahí se me ocurrió una idea, meter la mano y meter la cabeza. Y claro, cuando yo caigo, Shilton no entendía a dónde estaba la pelota y yo miro así, y la pelota está en la red. Y empiezo a gritar, ‘¡gol, gol!’, confesó con mucha gracia Maradona al programa “Detrás de Escena”.

El mundialista agregó que incluso sus compañeros que vieron lo que había hecho no podían creer que hubiesen valido el tanto. “El boludo de Checho me dice: ‘pero lo hiciste con la mano’. ‘¡Callate la boca boludo y abrazame, callate la boca y abrazame!’. Y ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano me dice: ‘no me digas que fue con la mano, a mí me tenés que decir’. Y digo, ‘después te cuento Valdano, ¡dejate de hinchar las pelotas!’”.



3. Los Knicks podrían salir de Dennis Smith Jr.

Los Knicks están tratando de hacer lo que sea para reorganizarse y apostarle a mejore resultados, luego de una temporada en la que despidieron al entrenador jefe, ganaron 10 juegos y tuvieron resultados decepcionantes con jugadores jóvenes.

Y aunque los medios hablan de figuras inamovibles como R.J. Barrett y Mitchell Robinson, ahora que vienen los traspasos ya se mencionó la posibilidad de incluir en la lista de movimientos a Dennis Smith Jr.

Equipos como Minnesota y Detroit ya han manifestado interés en él, pese a su temporada desastrosa y llena de lesiones.



4. Pelea de Conor McGregor contra Donald “Cowboy” genera dudas

Conor McGregor no ha ganado una pelea en más de tres años. Entonces, si bien es cierto decir que McGregor sigue siendo la superestrella más grande de la MMA en este momento, es igual de cierto admitir que absolutamente nadie que siga el deporte sabe en este momento de su carrera cuán bueno como luchador realmente es, por lo que su combate de la otra semana, que marca su regreso, ha generado muchas dudas.

La última victoria de McGregor fue en 2016 cuando ganó el título de peso ligero de UFC con una impresionante victoria sobre Eddie Álvarez para convertirse en el primer luchador de UFC en tener títulos en dos clases de peso al mismo tiempo.

Pero el “campeón campeón” original de UFC no se parecía en nada a un campeón en los últimos tiempos, por lo que es imperativo que el deportista de 31 años vuelva a sus formas ganadoras contra Donald “Cowboy” Cerrone en UFC 246 el 18 de enero en Las Vegas.

De hecho, vencer a Cerrone sería una hazaña increíble para el irlandés, especialmente si puede superar todos los eventos promocionales previos a la pelea y las secuelas inmediatas del concurso sin encontrarse en el centro de una tormenta que ayudó a crear.



5. ¿Piqué se va a casar con Shakira?

Piqué y Shakira no solamente forman una de las parejas más bellas del mundo del entretenimiento y los deportes, sino que el amor entre ellos cada vez es más grande, como acaba de confesarlo la barranquillera, quien ya tiene con el futbolista una relación de 10 años.

Y aunque el defensa del Barcelona ha afirmado en varias oportunidades que quisiera vivir el resto de su vida junto a la intérprete, Shakira acaba de dejar claro que aunque pasen muchos años o tal vez la vida entera juntos, nunca le dará el “sí” si el futbolista le pide matrimonio.

Para tristeza de los seguidores de la cantante y el deportista que esperaban que sonaran campanas de boda, la barranquillera confesó que no piensa casarse con Piqué ni este año ni nunca y explicó los motivos que tiene para tener ese pensamiento.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida. Prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, comentó Shakira, según lo reveló en una publicación el programa de televisión El Gordo y la Flaca en su Instagram.