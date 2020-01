Analista de la NFL hace impactante predicción sobre donde jugará Tom Brady en el 2020

El futuro de Tom Brady sigue muy incierto a medida que se avecina la agencia libre. La entrada del mariscal de campo de los New England Patriots al mercado abierto el 18 de marzo, podría significar que Brady podría jugar para un nuevo equipo en el 2020.

Los Patriots no tienen mucha flexibilidad salarial y la falta de un apoyo cualitativo a la ofensiva podría ser un elemento disuasorio en el regreso a Nueva Inglaterra de Brady. Mientras que cada analista y medio de comunicación tienen sus propias predicciones, el renombrado comentarista de ESPN, Stephen A. Smith, tiene una idea de dónde Brady podría terminar la próxima temporada.

Desafortunadamente para los fans de los Patriots, Smith no predice que Brady regresará a Boston. Sin embargo, su probable destino tiene lazos con Nueva Inglaterra y tendría mucho sentido para el envejeciente mariscal de campo.

En la edición matutina del programa First Take este lunes, Smith profundizó en su argumento diciendo que Tom Brady debería elegir Tennessee como su destino ideal. Para ver el video completo sobre lo que dijo has clic aquí.

Es Tennessee. Los Tennessee Titans, el equipo que acaba de perder el Campeonato de la AFC, es donde Tom Brady debería ir. Según un artículo que leí en NFL.com, tienen alrededor de $60.1 millones en flexibilidad salarial proyectado. Pero tienen un gran número de atletas en los que necesitan invertir ese dinero con compromisos a largo plazo. Tom Brady no es alguien con quién vas a comprometerte a largo plazo, pero esta es la otra gran razón. A.J. Brown es un jugador estelar, sabemos también lo estelar que es el líder corredor de la NFL, Derrick Henry, y esto le quita algo de presión a Tom Brady, nunca ha tenido un juego tan rápido como ese. Un tipo como Mike Vrabel es un ex compañero de equipo de Brady, alguien que tendría un aprecio por la grandeza que Brady ha mostrado a través de los años. Si se esta hablando del canto del cisne, ese punto crepúsculo en donde tu carrera concluye en una circunstancia ideal, ¿qué mejor manera que terminar quedándote en la misma conferencia, jugando para un tipo que es un amigo y que está increíblemente familiarizado con lo que haces y tu valor?

En una entrevista radial el domingo con Westwood One, Brady dijo que mantenía una mente abierta con respecto al equipo con quien jugaría la próxima temporada. Durante su comentario, Smith resalto un punto interesante de porque Brady se separaría del equipo de Nueva Inglaterra.

Brady es tan competitivo como cualquiera en la liga, pero puede estar buscando probar que no es solo un mariscal de campo del sistema, sino uno que puede prosperar en cualquier ofensa bajo cualquier entrenador. Tennessee tiene una fuerte línea ofensiva y un entrenador reconocido dispuesto a ayudar a Brady a triunfar.

Este artículo fue traducido de Heavy.com