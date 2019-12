Lakers: LeBron James ‘High School Rival” revela por qué es el mejor de todos

Le Bron James y Anthony Davis han llevado a los Lakers a un récord de 16-2 mejor de la NBA.

Mucho antes de que LeBron James fuera tres veces campeón de la NBA y el pequeño alero titular de Los Angeles Lakers, era el rey de su castillo en Akron, St. Vincent-St de Ohio. La escuela secundaria de Mary.

Obtuvo la atención del mundo en el campamento ABCD en la escuela secundaria Farleigh Dickinson en Teaneck, Nueva Jersey, cuando se enfrentó con el fenómeno de la escuela secundaria, Lenny Cooke.

Cooke, que ahora juega para los Camden Monarchs de la Liga ABA, cautivó a la gente en la escuela secundaria con sus regalos en la cancha.

Para aquellos que mantienen el puntaje en casa: Cooke fue anunciado como un hijo varón y mejor que James, el delantero retirado de la NBA Amare Stoudemire y el delantero de los Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony, el actual Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste de la NBA.

La NBA y los colegios universitarios estaban interesados ​​y los exploradores tenían en su radar al nativo de Atlantic City, NJ, pasando por Brooklyn, NY.

Con razón En su tercer año de secundaria en la Escuela Secundaria Northern Valley en Old Tappan, NJ, Cooke promedió 25 puntos, 10 rebotes, dos robos y dos bloqueos. Parecía preparado para salpicar la NBA, en un momento en que los talentosos jugadores de secundaria a menudo se declararon para el draft después de la graduación.

Pero no sucedió exactamente de esa manera. Muchos creen que la vida de Cooke cambió en la escuela secundaria cuando se enfrentó a LeBron James en el campamento de ABCD.

En los últimos segundos de un juego, el equipo de Cooke tenía la delantera y la posesión del baloncesto. James robó la pelota, anotó en un descanso rápido y ganó el juego. Esa obra presentó al mundo al jugador de Akron, Ohio, que más tarde apareció en la portada de Sports Illustrated con la portada titulada “The Chosen One”.

Las cosas cambiaron. En 2003, Cooke se encontró jugando a la pelota no para un equipo de la NBA, sino para los Tiburones Dongfang de Shanghai después de declarar para el Draft de la NBA de 2002 y, posteriormente, no ser seleccionado.

Cooke cayó en tiempos difíciles. Se enfrentó a realidades de malas decisiones, malos consejos, los efectos de las perchas y un accidente automovilístico que podría haberlo dejado muerto.

Después de ver a sus compañeros de la escuela secundaria pasar al siguiente nivel, así como un documental producido por Joakim Noah publicado en 2013 en su viaje, Cooke decidió que necesitaba contar su historia a través de la tutoría de los niños.

Ha estado en el camino correcto.

En 2016, Cooke se asoció con su compañero destacado de baloncesto de la escuela secundaria, Schea Cotton en Microsoft. Los dos realizaron una serie de paneles que compartieron sus viajes. “Soy más que baloncesto”, dijo Cooke en ese entonces.

“Soy papá y quiero viajar por el mundo e inspirar a los niños”.

Cooke continuó su viaje de hablar. Fue un orador principal en la Iglesia Bautista Mount Olivet Tabernacle de Filadelfia. Cooke se unió al pastor Andre L. Price como su orador de ceremonia de graduación. Más tarde fue nombrado entrenador asistente de Atlantic City High School.

Avance rápido hasta 2019, Cooke está en un nuevo rol. De vuelta en la cancha de baloncesto como el poder de arranque de Camden Monarchs, un equipo de expansión de la ABA.

Cooke discutió su decisión de unirse a los Monarchs en una reciente aparición en ESPN Radio junto con el CEO del equipo, Giovanni Thompson.

Para aquellos que mantienen puntaje en casa: el ABA se estableció en 1967 y se fusionó con la Asociación Nacional de Baloncesto en 1976. Los Nets de Nueva Jersey, los Spurs de San Antonio, los Pacers de Indiana y los Nuggets de Denver se originaron en el ABA. Julius “Dr. J “Erving, George” The Iceman “Gervin, Ricky Barry y Moses Malone dirigieron el ABA antes de su fusión.

La ABA fue reformada en 2000 en asociación con la NBA y ha estado operando en armonía durante los últimos 16 años.

Cooke, de 37 años, se encuentra en un lugar familiar, en la cancha de baloncesto.

Mientras que muchos le han preguntado la pregunta “qué pasaría si” relacionada con él y LeBron James varias veces. Me dijo en el episodio de esta semana del podcast de radio Scoop B que no tiene nada más que amor por LBJ. “Lleva 17 años jugando el mejor baloncesto de su carrera”, me dijo Cooke.

“Entonces quiero decir, ¡demonios sí! ¡Es el mejor jugador de baloncesto para jugar el juego para mí! Me cuesta mucho decir eso. Respeto el juego, respeto quién es, respeto lo duro que trabajó. Se dedicó al oficio y lo demostró. Él vino, ¿qué? 33,000 puntos? Movió la aguja de puntuación. Creo que romperá el récord de puntaje de todos los tiempos y continuará ganando campeonatos “.

