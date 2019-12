¿Por qué el entrenador de Kyle Kuzma llamó a LeBron James?

Los Lakers de Los Ángeles han perdido sus últimos cuatro juegos después de un comienzo abrasador, y de repente algunos escépticos están saliendo de la carpintería, incluso de lugares inesperados.

El último crítico es el entrenador de Kyle Kuzma, Clint Parks, quien llamó a LeBron James después de la derrota de los Lakers ante los Clippers el día de Navidad. “Viendo lo más destacado de Kawhi de ayer. NADIE quiere hablar sobre cuán agudo es su conjunto de habilidades en comparación con Lebron. Está claro quién está realmente en el LAB y quién no. Déjame escuchar las excusas de que estoy de vacaciones. No tengo más que tiempo “.

Él continuó: “Encienda la película. Alguien estaba esquivando HUMO ayer y no era Kawhi “. Kuzma no ha hablado sobre los comentarios, pero lanzó un tweet incómodo que decía: “Llame a las cosas por su nombre”. Eliminó el tweet poco después de publicarlo.

James se ha visto bien en su 17ª temporada de la NBA, a pesar de algunas preocupaciones recientes por lesiones. Se ha perdido solo un juego y está promediando 34.9 minutos, 25.7 puntos, 10.6 asistencias y 7.6 rebotes. Leer Más en Ahoramismo La verdadera causa de la muerte de Stan Lee Los fanáticos de Lebron ¿por qué estaba esquivando el humo en el ala defensiva ayer? – Clint Parks (@ ClintParks05) 26 de diciembre de 2019 No ha habido ninguna sustancia para intercambiar rumores, pero se ha especulado con Kuzma durante mucho tiempo si es que los Lakers deciden hacer otro trato esta temporada. Kyle Kuzma y Clint Parks tienen una larga historia

Kuzma y Parks han estado trabajando juntos durante años, de vuelta a sus días en Utah según 247Sports. Dio una entrevista al sitio sobre su historia con Kuzma.

“Kuz terminó contactándome durante su año de camiseta roja. Se enteró de mi trabajo con Kawhi Leonard y Tony Snell, y quería comenzar a trabajar conmigo porque sentía que era similar a ellos. Entonces, nuestra relación acaba de crecer a partir de su año de camiseta roja y seguimos trabajando juntos, y como lo está haciendo bien, me ha ayudado y he tenido oportunidades de trabajar con muchos jugadores realmente buenos “, dijo Clint Parks en una entrevista. con UteZone

El artículo también citó a Parks diciendo que comenzó un equipo de AAU que tuvo algunos “jugadores bastante buenos”, incluido Kawhi Leonard.

Kyle Kuzma “sacrificando” en un nuevo papel con los Lakers

Kuzma ha tenido que sacrificar algunas de sus estadísticas esta temporada, saliendo de la banca. Bajó casi 10 minutos por juego desde hace un año y está promediando 11.9 puntos y 3.5 rebotes. “Solo estoy siendo paciente. Obviamente, al entrar, sabía que tenía que sacrificar mucho. A veces es un poco difícil ser un jugador joven y ves a otros jugadores jóvenes [alrededor de la liga] que crees que eres mejor que en mejores situaciones [de juego] “, dijo Kuzma a Marc J. Spears de The Undefeated. “Pero acabo de obtener excelentes veteranos a mi alrededor que me mantienen centrado y relajado. Tengo la oportunidad de ganar un campeonato en mi tercer año. Puedo hacer lo que quiera después de ganar uno. Solo estoy siendo positivo. “Para mí, no vas a tener los mismos toques, los mismos tiros y la misma vibra en la cancha. Es algo que realmente tienes que ajustar y adaptar a ciertas cosas. Vivimos en una sociedad donde todos quieren que seas grandioso ahora y siempre. Pero llevará tiempo “.

Kuzma tuvo su mejor partido de la temporada contra los Clippers, anotando 25 puntos en 27 minutos.