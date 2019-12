NFL Playoff 2019: Clasificación de NFC y AFC en la Semana 16

Dos semanas después, la imagen de los playoffs de la NFL se está volviendo interesante tanto en la AFC como en la NFC. Todavía hay cuatro lugares de playoffs en juego para la Semana 16.

Los Patriots, Bills, Chiefs y Ravens se dirigen a la postemporada en la AFC. Son los Saints, los Seahawks, los 49ers y los Packers quienes ya se han asegurado los playoffs en la NFC.

Nueva Orleans continúa luchando por una de las mejores semillas de la NFC y un adiós de primera ronda. Si la postemporada comenzara hoy, los Saints serían el No. 3 gracias a un empate triple con los Seahawks y los Packers.

Los Bills-Patriots, Cowboys-Eagles & Packers-Vikings encabezan los enfrentamientos de la semana 16

Hay muchos enfrentamientos interesantes de la Semana 16 que afectan la clasificación de los playoffs en ambas conferencias. Los Patriots reciben a los Bills en una batalla por la AFC Norte.

Dallas se enfrenta a Filadelfia, y el ganador está en el asiento del conductor para ganar la NFC Este. A pesar de tener un récord inferior al de su oponente, el ganador de la división Este de la NFC tiene garantizado no menos que el sembrado No. 4 y un enfrentamiento de playoff en casa para comenzar la postemporada. Los vikingos se enfrentan a los Packers en un enfrentamiento con importantes implicaciones para la NFC Norte.

Aquí hay un vistazo a la imagen de los playoffs de la NFL para la NFC y la AFC en la Semana 16.

Clasificación de Playoffs de la NFC

Los equipos con un asterisco ya han asegurado un lugar en los playoffs. Los equipos en negrita llegarían a los playoffs si la postemporada comenzara hoy.

TEAM W L T 1. Seahawks* 11 3 0 2. Packers* 11 3 0 3. Saints* 11 3 0 4. Cowboys 7 7 0 5. 49ers* 11 3 0 6. Vikings 10 4 0 7. Rams 8 6 0 8. Bears 7 7 0 9. Eagles 7 7 0 10. Buccaneers 7 7 0 11. Falcons 5 9 0 12. Panthers 5 9 0 13. Cardinals 4 9 1 14. Giants 3 11 0 15. Redskins 3 11 0

NFC Playoff Matchups

Aquí están los enfrentamientos actuales de los playoffs de la NFC si la postemporada comenzó hoy. Las dos primeras semillas obtienen un adiós de primera ronda y organizan un juego de playoffs en la Ronda Divisional.

No. 6 Minnesota Vikings vs. No. 3 New Orleans Saints

No. 5 San Francisco 49ers vs. No. 4 Dallas Cowboys

Adiós: No. 1 Seattle Seahawks, No. 2 Green Bay Packers

Clasificación de comodines de NFC

Los dos mejores equipos en la clasificación de comodines reclamarán un lugar en los playoffs. Los equipos en negrita llegarían a los playoffs si la postemporada comenzara hoy.

TEAM W L T 1. 49ers* 11 3 0 2. Vikings 10 4 0 3. Rams 8 6 0 4. Bears 7 7 0 5. Eagles 7 7 0 6. Buccaneers 7 7 0 7. Falcons 5 9 0 8. Panthers 5 9 0 9. Cardinals 3 8 1 10. Redskins 3 11 0 11. Giants 3 11 0

Clasificación de los playoffs de la AFC

Los equipos con un asterisco ya han asegurado un lugar en los playoffs. Los equipos en negrita llegarían a la postemporada si los playoffs comenzaran hoy. Las dos primeras semillas obtienen un adiós de primera ronda y organizan un juego de playoffs en la Ronda Divisional.

TEAM W L T 1. Ravens* 12 2 0 2. Patriots* 11 3 0 3. Chiefs* 10 4 0 4. Texans 9 5 0 5. Bills* 10 4 0 6. Steelers 8 6 0 7. Titans 8 6 0 8. Browns 6 8 0 9. Raiders 6 8 0 10. Colts 6 8 0 11. Jaguars 5 9 0 12. Broncos 5 9 0 13. Chargers 5 9 0 14. Jets 5 9 0 15. Dolphins 3 11 0 16. Bengals 1 13 0

AFC Playoff Matchups

Aquí hay un vistazo a los enfrentamientos actuales de los playoffs de la AFC.

No. 6 Pittsburgh Steelers vs. No. 3 Jefes de Kansas City

No. 5 Buffalo Bills vs. No. 4 Houston Texans

Adiós: No. 1 Baltimore Ravens y No. 2 New England Patriots

Clasificación de comodines de la AFC

Los dos mejores equipos en la clasificación de comodines reclamarán un lugar en los playoffs. Los equipos en negrita llegarían a los playoffs si la postemporada comenzara hoy.