El conEl ex campeón de peso mediano Julio César Chávez Jr. tuvo la maldición de la mala suerte, y este viernes no solo perdió la pelea contra Daniel Jacobs, en Phoenix, Arizona, sino que dejó bastante molesto al público asistente.

El boxeador mexicano perdió en el quinto asalto, tras decidir no continuar con la pelea, asegurando que había sufrido una dura lesión que no le permitía continuar con el encuentro.

La determinación del hijo de una de las leyendas más grandes que ha dado el boxeo mexicano, hizo que cuando salió del cuadrilátero, en lo que parecía una batalla campal, varios espectadores le lanzaran objetos en señal de repudio, al tiempo que criticaron su proceder de poner fin al cóctel de golpes.

VídeoVideo related to ¿quién ganó la pelea entra chávez jr. y jacobs?: el público se molestó: video 2019-12-21T01:46:58-05:00

La nueva derrota de Chávez Jr. y la manera como se despidió de la pelea, le echa más leña a la hoguera, en relación a la serie de escándalos que se han presentado a su alrededor. Esta vez, el boxeador no solo no dio el peso por casi 5 libras, sino que también dejó dudas en el aire, pues optó por no hacerse una prueba de drogas, lo que motivó que la pelea cambiara de estado.



Y por si eso fuera poco, la razón por la que Chávez Jr. suspendió el combate también está generando mucha controversia, pues inicialmente afirmó en su esquina que la fractura había sido en su mano, pero más tarde l entrenador Freddie Roach dijo que la lesión había sido en la nariz.

VídeoVideo related to ¿quién ganó la pelea entra chávez jr. y jacobs?: el público se molestó: video 2019-12-21T01:46:58-05:00

Con un peso cercano a las 173 libras, Chávez Jr. le pagó a Jacobs una multa de 1 millón de dólares de su cartera para que éste no optara por enfrentar a Gabriel Rosado, quien aparecía en cartelera como potencial reemplazo si el mexicano se retiraba.

Aunque el inicio de la pelea parecía prometedor para el hijo de Chávez, quien con su cabello pintado de verde lució muy activo y hasta conectó de izquierda a Jacobs, poco a poco fue perdiendo fuerza.



El segundo round estuvo parejo, pero en el tercero y el cuarto el llamado ‘Miracle Man’ supo poner su jab, y motivó un intercambio de golpes muy animadoque le puso picante a la pelea, sin que nadiellegara a pensar que estaba por terminarse.

En el quinto asalto, Jacobs lanzó un buen golpe que dejó sangrando al mexicano, y tras hablar con su esquina, el referi anunció el fin del combate.

VídeoVideo related to ¿quién ganó la pelea entra chávez jr. y jacobs?: el público se molestó: video 2019-12-21T01:46:58-05:00

Jacobs, quien evidentemente lució más liviano que su contendor, manifestó también su frustración de haber terminado la pelea de esa manera.

“Para mí, él era un peso crucero. Incluso su jab era pesado y su cuerpo. Físicamente, él era el hombre más grande en el programa. Hice mi mejor esfuerzo para ser evasivo y boxear, pero era pesado. Lento pero seguro conseguí mi contador – de puños allí, pero no me dejó disfrutar de mi victoria. Soy de Brownsville y nunca corrí y nunca lo haré”, dijo el pugilista, lanzándole pullas a su contendor por haber abandonado la pelea.